डोटासरा का तंज- सीएम भजनलाल नहीं कर रहे कोई काम, जुली बोले- बीजेपी की नहीं रही कोई विचारधारा
पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर. डोटासरा और जूली ने भाजपा सरकार को घेरा. सुनिए क्या कहा...
Published : June 1, 2026 at 4:10 PM IST
अजमेर: लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की तारीफ की है. इससे दोनों नेता काफी उत्साहित हैं. पुष्कर में कांग्रेस के चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली और राजस्थान के 64 जिला अध्यक्षों को संबोधित किया. तिलोरा रोड पर स्थित रिसॉर्ट में हो रही 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को अंतिम दिन है. इस बीच पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने पुष्कर में मीडिया से बातचीत की. दोनों नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.
पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी सचिन राव हैं. राहुल गांधी भी शिविर में समसामयिक विषयों और पार्टी की रीती नीतियों को लेकर संबोधन दे रहे हैं. शिविर में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 14 जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं. पुष्कर में हो रहे शिविर के प्रभारी विक्रम स्वामी है. शिविर में विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, मसलन संविधान, राजनीति, पंचायत राज, बेरोजगारी, सरकार की विफलता, संगठन को मजबूत करने आदि विषयों पर मंथन हुआ है. आगामी दिनों में कार्य योजना बनाकर जिलों में प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे.
डोटासरा का बीजेपी पर तंज : बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया है. भजनलाल प्रदेश में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को डरना चाहिए. बीजेपी नहीं डर रही है तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है. जनता जरूर तकलीफ पाएगी, लेकिन चुनाव में बीजेपी का हिसाब भी कर देगी.
ब्लॉक स्तर पर भी जाएगा संगठन सर्जन अभियान : जूली ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी विचारधारा है और धरातल से जुड़ी हुई पार्टी रही है. कांग्रेस का देश को आगे बढ़ाने में शुरुआत से लेकर अभी तक जो योगदान रहा है, उसको मजबूत करने के लिए संगठन सर्जन अभियान चलाया गया है. जनता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ही संगठन सजन का अभियान शुरू हुआ है.
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उन्होंने कहा कि यह एक पूरी प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक स्तर पर भी अभियान चलेगा. 10 दिवसीय शिविर में कांग्रेस के अब तक के रहे महत्वपूर्ण कार्य, देश और प्रदेश के विकास में कांग्रेस के योगदान, संगठन की मजबूती आदि विषयों को लेकर शिविर में जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा हुई है. एक सवाल के जवाब में जूली ने कहा कि कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही है, लेकिन सामने वाला प्रतिद्वंदी नैतिकता और संविधान को खत्म करने में तुला हुआ है. बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और मजबूती से तैयार हो रही है.
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जूली का बीजेपी पर तंज : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी तो खुद की विचारधारा भूल गई है. बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग तो अन्य दलों से आए हैं जो पार्टी चला रहे हैं. बीजेपी की खुद की विचारधारा नहीं बची है. बीजेपी सनातन की बात करती है. रविवार को मेरा पुष्कर में जाना हुआ, जहां के हालात बेहाल हैं. बीजेपी गौ माता के नाम से वोट लेकर सत्ता में आई है और आज गौ माता भूखी मर रही है. बीजेपी के लोग केवल धर्म की बात करते हैं, धरातल पर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है.