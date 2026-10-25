सुकमा में कांग्रेस की जनसभा, कई ग्रामीणों ने ली पार्टी की सदस्यता, जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई बनी प्रमुख मुद्दा
बिजली, सड़क, राशन और निर्दोष आदिवासियों की रिहाई, डब्बाकोंटा में हरीश कवासी ने उठाई ग्रामीणों की आवाज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 7:57 PM IST
सुकमा: बस्तर में आदिवासी अधिकारों, मूलभूत सुविधाओं और जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डब्बाकोंटा में प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत रविवार को जनसभा आयोजित की. कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, क्षेत्रीय विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुद्दा उठाया. सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे. इस दौरान डब्बाकोंटा सहित आसपास के गांवों के 200 से अधिक ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की.
आदिवासी अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार को घेरा
जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश कवासी ने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने, पेसा कानून, आरक्षण और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वनोपज की खरीदी और स्थानीय संसाधनों से आजीविका के अवसर बढ़ाना जरूरी है.
भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कवासी ने कहा कि बस्तर की पहचान यहां की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, जंगल और जमीन से है. विकास के नाम पर यदि स्थानीय समुदायों के हितों की अनदेखी होती है, तो उसका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाएगा.
भाजपा सरकार आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और कॉरपोरेट कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है.-हरीश कवासी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष
गांवों में बुनियादी सुविधाओं की मांग
हरीश कवासी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में अंदरूनी गांवों की बुनियादी समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है. उनके मुताबिक, जिन क्षेत्रों में कंपनियों को लाभ पहुंचने की संभावना है, वहां सड़क निर्माण को प्राथमिकता मिल रही है.
उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों और वनवासियों की आय में कितना सुधार हुआ है तथा ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की कितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं.
निर्दोष आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा बना प्रमुख आवाज
सभा में जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. हरीश कवासी ने दावा किया कि बड़ी संख्या में निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं और उनके परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेलों में बंद अपने परिजनों को छुड़ाने के प्रयास में कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने शासन-प्रशासन से मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए प्रभावी पहल करने की मांग की.
कवासी ने कहा कि आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना बेहद जरूरी है. जनसभा के माध्यम से कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्षेत्र के प्रमुख जनहित के सवालों में शामिल करते हुए सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की.
धान खरीदी से राशन तक, ग्रामीणों ने बताईं समस्याएं
जनसभा में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखीं. बिजली, पेयजल और सड़क की कमी के साथ किसानों ने गिरदावरी के नाम पर धान खरीदी में कथित अनियमितताओं की शिकायत की. तेंदूपत्ता खरीदी की सीमित अवधि और बोनस नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया. ग्रामीणों ने महतारी वंदन योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक नहीं पहुंचने तथा राशन वितरण के नए नियमों के कारण कम राशन मिलने की शिकायतें रखीं.
11 गांवों के 200 से अधिक ग्रामीण कांग्रेस में शामिल
जनसभा के दौरान कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती भी मिली. डब्बाकोंटा, कसालपाड़, भट्टपाड़, ऐंठापाड़, पेंटापाड़, तुमलपाड़, पिडमेल, करिगुंडम, कोलाईगुड़ा, छोटे केड़वाल और बोदराजपदर गांवों के 200 से अधिक ग्रामीणों ने हरीश कवासी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. कांग्रेस का गमछा पहनाकर नए सदस्यों का स्वागत किया गया. इस घटनाक्रम को पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन के विस्तार और जनसंपर्क अभियान के लिए महत्वपूर्ण बताया.
कार्यक्रम में पहुंचे हरीश कवासी का ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया. जनसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष सोयम मंगम्मा, जिला पंचायत सदस्य सोयम भीमा, जनपद सदस्य माड़वी देवा, आदिवासी सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष वेको हूंगा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर पाण्डे, जनपद सदस्य कवासी सोनी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे.