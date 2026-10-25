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सुकमा में कांग्रेस की जनसभा, कई ग्रामीणों ने ली पार्टी की सदस्यता, जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई बनी प्रमुख मुद्दा

सुकमा में कांग्रेस की जनसभा, कई ग्रामीणों ने ली पार्टी की सदस्यता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: बस्तर में आदिवासी अधिकारों, मूलभूत सुविधाओं और जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डब्बाकोंटा में प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत रविवार को जनसभा आयोजित की. कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, क्षेत्रीय विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुद्दा उठाया. सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे. इस दौरान डब्बाकोंटा सहित आसपास के गांवों के 200 से अधिक ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की.

डब्बाकोंटा में हरीश कवासी ने उठाई ग्रामीणों की आवाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आदिवासी अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार को घेरा जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश कवासी ने कहा कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने, पेसा कानून, आरक्षण और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वनोपज की खरीदी और स्थानीय संसाधनों से आजीविका के अवसर बढ़ाना जरूरी है.