MNREGA बचाओ अभियान; कई जिलों के नेता हाउस अरेस्ट, सीतापुर की कांग्रेस जिलाध्यक्ष चकमा देकर पहुंचीं लखनऊ

लखनऊ ; यूथ कांग्रेस यूपी के सभी जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (मध्य) की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सोमवार को प्रदेश मुख्यालय पर हुई. इस मौके पर प्रदेश मीडिया चेयरमैन देवांश तिवारी ने संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. देवांश तिवारी ने संगठन की गतिविधियों को डिजिटल और मीडिया माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रसारित करने की रणनीति साझा की.

पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान एकदम सत्य है. कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और यह बात कल देखने को मिल रही है. हाउस अरेस्ट करने से भाजपा लोकतंत्र की आवाज और सच को दबा नहीं सकती है. सीतापुर पुलिस ने सांसद राकेश राठौर, शहर अध्यक्ष शिशिर बाजपेई, पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, उत्कर्ष अवस्थी सहित कई काग्रेसियों को घरों पर नजरबंद कर लिया है.

सीतापुर : पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचीं राजधानी, अन्य हाउस अरेस्ट मनरेगा का नाम बदलने और एसएआर में गड़बड़ियों के विरोध में 17 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के राज्यव्यापी विधानसभा घेराव के आह्वान को देखते हुए सीतापुर पुलिस सोमवार से ही एक्टिव रही. जिले में कई कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. ममता वर्मा पुलिस को चकमा देकर राजधानी पहुंच गईं.

सीतापुर/लखनऊ/अमेठी/रायबरेली : भाजपा ने मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और जीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 को लागू किया है. इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में 17 फरवरी को प्रस्तावित राज्यव्यापी विधानसभा घेराव कार्यक्रम को देखते हुए यूपी पुलिस सोमवार से ही सतर्क रही और कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया. हालांकि सीतापुर की कांग्रेस जिलाध्यक्ष डाॅ. ममता वर्मा के लखनऊ पहुंचने की सूचना है.

सीतापुर में पुलिस का पहरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रदेश प्रभारी ऋषेन्द्र सिंह महर ने युवाओं की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के निर्देश देने के साथ अच्छा काम करने वालों को पदोन्नति की बात कही. कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने आगामी चरणबद्ध कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की. प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने सदस्यता अभियान को और गति देने पर बल दिया. बैठक में प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने व आंदोलन का निर्णय लिया गया. बैठक में राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस और प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश (मध्य) ऋषेन्द्र सिंह महर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला और प्रदेश मीडिया चेयरमैन देवांश तिवारी सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष उपस्थित रहे.

अमेठी : विधानसभा घेराव से पहले कई कांग्रेस नेता नजरबंद



मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को भाजपा दबाने के प्रयास में लगी है. 17 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से एक दिन पहले पुलिस कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद और गिरफ्तार करने में जुटी है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि अमेठी में तानाशाही की हद पार हो गई है. प्रशासन ने हमारे शेरों को घर में कैद कर दिया है.

पोस्ट के अनुसार पूर्व प्रत्याशी जगदीशपुर विजय पासी को हाउस अरेस्ट किया गया है. ब्लॉक अध्यक्ष मुसाफिरखाना राजू ओझा को पुलिस ने रोका है. ब्लॉक अध्यक्ष गौरीगंज अवनीश मिश्र सेनानी के घर पर पुलिस का पहरा है. ब्लॉक अध्यक्ष बहादुरपुर मो. रऊफ को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा. यूथ जिलाध्यक्ष शुभम सिंह जी और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुमित तिवारी को भी नजरबंद कर दिया गया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश मिश्र और वरिष्ठ देवेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की गई है.

अमेठी कांग्रेस यूथ के जिला अध्यक्ष शुभम ने बताया कि सोमवार सुबह से ही कई लोगों को पुलिस ने घर पर ही रोक दिया है. राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट प्रांजल तिवारी ने कहा कि प्रस्तावित विधानसभा घेराव को देखते हुए 15 फरवीर की रात से ही हमारे आवास के बाहर पुलिस पहरा लगा दिया गया. भाजपा सरकार लोकतंत्र में लोगों से अपनी बात कहने का अधिकार छीन रही है. योगी सरकार की पुलिस हिटलरशाही पर उतरकर जबरन रोक रही है. हालांकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं. हम "डरो मत हम लड़ेंगे और जीतेंगे" की नीति पर चल रहे हैं. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी. ने बताया कि किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ड्यूटी कर रही है.

रायबरेली : विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेसी अरेस्ट

मनरेगा बचाओ अभियान के तहत लखनऊ में प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयारी करने वाले प्रमुख नेताओं को पुलिस ने सोमवार को ही हाउस अरेस्ट कर लिया था. जिसमें जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, नगर पालिका व नगर पंचायत सदस्य शामिल हैं. वहीं मंगलवार को लखनऊ जाने की कोशिश कर रहे कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है.



नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने बताया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते है. मनरेगा गरीबों की जीवनरेखा है. इसका नाम बदलना और इसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करना गलत है. हमें घर में नजरबंद करके सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. कल रात कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी को हाउस अरेस्ट किया गया था. उनकी गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे.



