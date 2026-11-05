ट्रेनों की लेटलतीफी और रिजर्वेशन की समस्या पर कांग्रेस का हल्लाबोल, रेलवे की बदहाल व्यवस्था पर उठाए सवाल
रेल मुसाफिरों की दिक्कतों को कम करने के लिए कांग्रेस ने रेल प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 7:34 PM IST
रायपुर: दिवाली पर अपने घरों को लौटने और परिवार के साथ खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कहीं ट्रेनों की लेटलतीफी तो कहीं रिजर्वेशन की किल्लत, वहीं ट्रेनों के कैंसिल होने और एसी कोच बढ़ने से आम यात्रियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहीं. रेलवे की इन्हीं अव्यवस्थाओं के खिलाफ रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोलते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.
कांग्रेस ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल
रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि त्योहारों के इस पावन अवसर पर आम जनता पहले से ही महंगाई और अन्य परेशानियों से जूझ रही है. ऐसे में रेलवे की अव्यवस्थाएं यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा रही है. लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी का लगाया आरोप
प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने रेलवे में लगातार एसी बोगियों की संख्या बढ़ाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सामान्य और गरीब यात्रियों के लिए रेल यात्रा करना मुश्किल होता जा रहा है. रेलवे को आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सामान्य और स्लीपर कोच की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत मिल सके.
स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसजन रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर, गुरुद्वारे के सामने एकत्रित हुए और रेलवे की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद यात्रियों को हो रही परेशानियों और रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया.
वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी
इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसजन, विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद, पूर्व पार्षद, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित मोर्चा, प्रकोष्ठ एवं विभागों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.
श्रीकुमार शंकर मेनन, विकास उपाध्याय ने की समाधान की मांग
इस अवसर पर रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि रेलवे की अव्यवस्थाओं का खामियाजा सीधे आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा. दिवाली जैसे बड़े त्योहार के समय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन की समस्या, ट्रेनों की लेटलतीफी और कैंसिलेशन के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही.
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