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ट्रेनों की लेटलतीफी और रिजर्वेशन की समस्या पर कांग्रेस का हल्लाबोल, रेलवे की बदहाल व्यवस्था पर उठाए सवाल

रेलवे की बदहाल व्यवस्था पर उठाए सवाल ( ETV Bharat )

रायपुर: दिवाली पर अपने घरों को लौटने और परिवार के साथ खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कहीं ट्रेनों की लेटलतीफी तो कहीं रिजर्वेशन की किल्लत, वहीं ट्रेनों के कैंसिल होने और एसी कोच बढ़ने से आम यात्रियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहीं. रेलवे की इन्हीं अव्यवस्थाओं के खिलाफ रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोलते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.



कांग्रेस ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि त्योहारों के इस पावन अवसर पर आम जनता पहले से ही महंगाई और अन्य परेशानियों से जूझ रही है. ऐसे में रेलवे की अव्यवस्थाएं यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा रही है. लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.