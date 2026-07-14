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अयोध्या और बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का किया पाठ

अयोध्या और बदरीनाथ धाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों में कथित चंदा अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस का हनुमान चालीसा पाठ, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

CONGRESS PROTEST in Kirtinagar
बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- Congress)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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पौड़ी: अयोध्या राम मंदिर और बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी के विरोध में कांग्रेसियों ने कीर्तिनगर के हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धार्मिक संस्थानों से जुड़े वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कीर्तिनगर के नए पुल से पुराने पुल तक पैदल मार्च निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर देश में सत्य, न्याय और पारदर्शिता की स्थापना की प्रार्थना की.

जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग के अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम मंदिर, केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं. यदि इन धार्मिक स्थलों से जुड़े चंदे या संपत्ति में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच होनी चाहिए.

CONGRESS PROTEST in Kirtinagar
कीर्तिनगर की सड़कों पर कांग्रेसी (फोटो सोर्स- Congress)

उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर जनता के विश्वास के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए. ताकि, सच्चाई सामने आ सके और यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

वहीं, कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने मांग की कि श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चंदे और दान के इस्तेमाल का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोगों का विश्वास कायम रहे. कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय कांग्रेस समर्थक काफी संख्या में शामिल हुए.

CONGRESS PROTEST in Kirtinagar
नारेबाजी करते कांग्रेसी (फोटो सोर्स- Congress)

बता दें कि बदरीनाथ धाम में चढ़ावे और दान की राशि में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच तेजी से चल रही है. शासन से गठित उच्चस्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष आनंद स्वरूप खुद बदरीनाथ धाम पहुंचे और पूरे दान प्रबंधन तंत्र का गहन निरीक्षण कर किया. जबकि, बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बदरी-केदार मंदिर समिति (बेकेटीसी) से निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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