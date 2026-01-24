ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में धान खरीदी विवाद पर कांग्रेस का हल्ला, सरकार पर गड़बड़ी के आरोप

इसी कड़ी में एमसीबी जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. मनेंद्रगढ़ स्थित धान उपार्जन केंद्र में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समिति प्रबंधक को प्रतीकात्मक रूप से चूहा पकड़ने का पिंजरा सौंपते हुए सरकार के बयान पर तीखा तंज कसा.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: धान खरीदी को लेकर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है. सरकार द्वारा धान के नुकसान के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद यह मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है. विपक्षी कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर घोटाला बताते हुए सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

धान खरीदी विवाद छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

धान खरीदी और भंडारण में गड़बड़ी का आरोप

कांग्रेस का कहना है कि सरकार चार पैर वाले चूहों को आगे कर असली दोषियों यानी दो पैर वाले चूहों को बचाने की कोशिश कर रही है. नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीदी और भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और दलालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया. इस आंदोलन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर के कांग्रेस पार्षद, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

धान खरीदी विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"चार पैर वाले चूहे नहीं दो पैर वाले चूहों ने खाया धान"

मनेंद्रगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा "सरकार धान के नुकसान की जिम्मेदारी चूहों पर डालकर असली दोषियों को बचा रही है. हम साफ कहना चाहते हैं कि चार पैर वाले चूहे नहीं, बल्कि दो पैर वाले चूहों की जांच होनी चाहिए. अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी."

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उपार्जन केंद्र पहुंचे किसानों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.किसानों ने धान तौल में गड़बड़ी, भुगतान में देरी और भंडारण की अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी शिकायतें रखीं.

धान उपार्जन केंद्र में चूहे दानी लेकर पहुंचे कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसान आज परेशान हैं. धान खरीदी में अव्यवस्था है, भुगतान समय पर नहीं हो रहा और सरकार आंख मूंदकर बैठी है। कांग्रेस किसानों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी-प्रभा पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मनेंद्रगढ़

पूरे प्रदेश में धान खरीदी और भंडारण में भारी अनियमितताएं हुई हैं. कांग्रेस सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग करती है. अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह आंदोलन जिला स्तर से निकलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन बनेगा-राजकुमार केशरवानी, जिला महामंत्री, कांग्रेस

कुल मिलाकर धान खरीदी को लेकर उठा यह विवाद अब राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, या फिर कांग्रेस का यह आंदोलन और व्यापक रूप लेता है.