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नाबालिग से प्रताड़ना मामले में कांग्रेस का हल्लाबोल, राजनांदगांव एसपी कार्यालय का घेराव

सोमनी की घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कई आरोप लगाए. पूरे थाने को निलंबित करने की मांग की.

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कांग्रेस का हल्लाबोल राजनांदगांव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 10:34 AM IST

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राजनांदगांव: सोमनी में नाबालिग बालिका को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. घटना को लेकर मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मामले में पुलिस की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए पूरे सोमनी थाना स्टाफ को निलंबित करने की मांग की.

कांग्रेसियों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मामले की गंभीरता के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया.

राजनांदगांव में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसपी को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मामले में कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की.

पुलिस अक्षीक्षक का दावा

इधर, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने बताया कि घटना की जांच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों स्तर पर अलग-अलग की जा रही है. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति या अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सोमनी की इस घटना को लेकर जिले में लगातार चर्चा बनी हुई है. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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