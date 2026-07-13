ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले- मुआवजा दो, बच्चों की परवरिश की गारंटी लो

प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bhilwara )