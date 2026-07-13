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भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले- मुआवजा दो, बच्चों की परवरिश की गारंटी लो

प्रसूताओं की मौत के मामले में कांग्रेस ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के त्यागपत्र की मांग की.

Congress Protests In Bhilwara
प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 6 दिन में पांच प्रसूताओं की मौत के मामले में सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा. चिकित्सा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सा विभाग की ओट में या तो दवाइयां कम गुणवत्ता की थीं या ऑपरेशन में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट भी कम गुणवत्ता के थे, इसी कारण यह घटना हुई है. मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों में वसूली का कंपटीशन चल रहा है.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सिंह ने कहा कि प्रसूताओं की मौत की शुरुआत कोटा से हुई थी जो बीकानेर, जोधपुर होते हुए भीलवाड़ा से बांसवाड़ा तक पहुंच चुकी है. चिकित्सा मंत्री बिल्कुल आंख बंद करके सोए हुए हैं. वह अपनी जिम्मेदारी व चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के बजाय कह रहे हैं कि प्रसूताएं तो नाचती-गाती आती हैं, वर्तमान में ऑपरेशन का फैशन बन गया है. जिस प्रदेश का चिकित्सा मंत्री इतनी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं, उस प्रदेश में उनके मंत्रालय में कैसी व्यवस्थाएं होंगी, यह अपने आप में जाहिर है.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: भीलवाड़ा में 5 प्रसूताओं की मौत का मामला, जांच टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, रिकॉर्ड व बयान लिए

चिकित्सा मंत्री बयानबाजी में जुटे: ​सिंह ने दावा किया कि कोटा और बीकानेर में कांग्रेस द्वारा दबाव डालने से ही सरकार को जांच कमेटी का गठन करना पड़ा. जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि कोटा में जो इंजेक्शन व दवाइयां इस्तेमाल की गईं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. उसके बाद भी उन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई और वही दवाइयां वही व्यवस्थाएं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में चलती रहीं. बीकानेर में भी पांच मौत हुई थीं. उसके बाद भी चिकित्सा मंत्री अपने विभाग पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ बयानबाजी में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. सरकार को मृत प्रसूताओं के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए और बच्चों की परवरिश, भविष्य व पढ़ाई सुरक्षित रखने के बारे में सोचना चाहिए.

भीलवाड़ा में भी सरकार की गलती: उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के मामले में पूरी गलती सरकार की है. सरकारी अस्पताल में दी जा रही दवाइयां सब स्टैंडर्ड की हैं और औजारों का सही सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा था. सिजेरियन ऑपरेशन में दो कारण होते हैं - या तो दवाइयां कम गुणवत्ता की या इंस्ट्रूमेंट कमजोर व इंफेक्शन. दोनों की जिम्मेदारी सरकार की है.सरकार ने ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन जो बैन है, उस कंपनी को ठेका देकर सप्लाई करवाई. कांग्रेस पार्टी ने मांग की तब ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को फिर से बंद किया गया. सरकार सोई हुई है. प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर कंपटीशन चल रहा है.

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