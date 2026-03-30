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मसूरी में स्थायी पुल की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी की लाइफलाइन कही जाने वाली देहरादून-मसूरी रोड आज सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि लोगों की परेशानी और राजनीति का केंद्र बन चुकी है. पिछले साल सितंबर में आई आपदा के बाद शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह बनाया गया वैली ब्रिज अब राहत से ज्यादा मुसीबत बन गया है. आठ महीने बीतने के बाद भी स्थायी पुल का निर्माण न होना न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पर्यटन सीजन से ठीक पहले सरकार की तैयारियों की पोल भी खुल रही है. वहीं कांग्रेस ने मामले में जल्द कार्य शुरू ना होने पर सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सांकेतिक धरना देकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ पुल का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन से जुड़ा सवाल है. कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने साफ कहा कि मसूरी को जोड़ने वाला यह एकमात्र प्रमुख मार्ग है और यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी. वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने आठ महीने बाद भी काम शुरू न होने को प्रशासनिक लापरवाही बताया. पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने एक दिलचस्प तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली से देहरादून तक का सफर जहां ढाई घंटे में पूरा हो जाता है.