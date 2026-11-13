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श्रमिकों के लिए खुशखबरी के बीच आगरा में मजदूरों के कथित शोषण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

श्रमिकों के लिए खुखबरी के बीच आगरा में मजदूरों के कथित शोषण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन . ( ETV Bharat )

आगरा: केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है. जिसमें चार नई श्रम संहिताएं लागू हुई हैं. आगरा के उप श्रम आयुक्त सियाराम ने गुरुवार दोपहर को जानकारी दी कि 1 अक्टूबर 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी लागू चुकी है. आगरा के 74 अनुसूचित नियोजनों में इसी दर से वेतन देंगे.

इधर, आगरा में कांग्रेस महानगर कमेटी ने मजदूरों के कथित शोषण को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. जमकर नारेबाजी की. आरोप लगाया कि कंपनियां मजदूरों से तय समय से ज्यादा काम कराकर निर्धारित वेतन और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही हैं. इसको लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया.

आगरा के उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर उप श्रम आयुक्त सियाराम ने नई श्रम नीति और बदलाव को लेकर वार्ता की. उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि अब जो मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं. उसमें अकुशल श्रमिक को 13189.68 रुपये महीना देना होगा या 507.30 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी. ऐसे ही अर्द्धकुशल श्रमिक को 14507.46 रुपये महीना या 557.98 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी. जो कुशल श्रमिक हैं. उन्हें 16250.86 रुपये मासिक या 625.03 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी. इसमें ही महंगाई भत्ता शामिल है. इसके साथ ही सभी को वेतन अब बैंक खाते में ही देना होगा. श्रमिकों के लिए खुखबरी के बीच आगरा में मजदूरों के कथित शोषण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन . (ETV Bharat) उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज तय किया है. जिससे कम वेतन अब नहीं दिया जा सकता है. इसके साथ ही अब नए नियमों में 20 या इससे अधिक कर्मचारी होने पर प्रतिष्ठानों को बोनस देना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 30 दिन काम करने वाले कर्मचारी बोनस के पात्र हैं. जो मूल वेतन और DA मिलाकर 21000 रुपये से कम है, उन्हें बोनस मिलेगा. जिसमें पांच साल से कम पुराने प्रतिष्ठानों में लाभ होने पर ही बोनस देना अनिवार्य है. इस तरह कहें तो 1 अप्रैल 2026 के बाद जो नौकरी आए हैं. उन्हें 2027 में बोनस देना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, बोनस भुगतान की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2027 तय की गई है. पीएफ की सीमा बढ़ाकर 25000 रुपये की