श्रमिकों के लिए खुशखबरी के बीच आगरा में मजदूरों के कथित शोषण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
आगरा में कांग्रेस महानगर कमेटी ने मजदूरों के कथित शोषण को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. जमकर नारेबाजी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:33 AM IST
आगरा: केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है. जिसमें चार नई श्रम संहिताएं लागू हुई हैं. आगरा के उप श्रम आयुक्त सियाराम ने गुरुवार दोपहर को जानकारी दी कि 1 अक्टूबर 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी लागू चुकी है. आगरा के 74 अनुसूचित नियोजनों में इसी दर से वेतन देंगे.
इधर, आगरा में कांग्रेस महानगर कमेटी ने मजदूरों के कथित शोषण को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. जमकर नारेबाजी की. आरोप लगाया कि कंपनियां मजदूरों से तय समय से ज्यादा काम कराकर निर्धारित वेतन और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही हैं. इसको लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया.
आगरा के उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर उप श्रम आयुक्त सियाराम ने नई श्रम नीति और बदलाव को लेकर वार्ता की. उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि अब जो मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं. उसमें अकुशल श्रमिक को 13189.68 रुपये महीना देना होगा या 507.30 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी.
ऐसे ही अर्द्धकुशल श्रमिक को 14507.46 रुपये महीना या 557.98 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी. जो कुशल श्रमिक हैं. उन्हें 16250.86 रुपये मासिक या 625.03 रुपये दैनिक मजदूरी देनी होगी. इसमें ही महंगाई भत्ता शामिल है. इसके साथ ही सभी को वेतन अब बैंक खाते में ही देना होगा.
उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल फ्लोर वेज तय किया है. जिससे कम वेतन अब नहीं दिया जा सकता है.
इसके साथ ही अब नए नियमों में 20 या इससे अधिक कर्मचारी होने पर प्रतिष्ठानों को बोनस देना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 30 दिन काम करने वाले कर्मचारी बोनस के पात्र हैं. जो मूल वेतन और DA मिलाकर 21000 रुपये से कम है, उन्हें बोनस मिलेगा. जिसमें पांच साल से कम पुराने प्रतिष्ठानों में लाभ होने पर ही बोनस देना अनिवार्य है.
इस तरह कहें तो 1 अप्रैल 2026 के बाद जो नौकरी आए हैं. उन्हें 2027 में बोनस देना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, बोनस भुगतान की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2027 तय की गई है.
पीएफ की सीमा बढ़ाकर 25000 रुपये की
उप श्रम आयुक्त सियाराम ने केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन के साथ ही पीएफ भी सभी क्षेत्रों पर लागू किया है. जबकि, पहले ये नियम सिर्फ चुनिंदा उद्योगों पर ही लागू था. इसमें अब फैक्ट्री, दुकान या अन्य व्यावसायिक संस्थान भी आ गए हैं. जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. जिसमें 20 की गिनती में स्थायी, अस्थायी, संविदा और पार्ट टाइम कर्मचारी भी शामिल हैं. 17 सितंबर 2026 से PF की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये की गई है. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ईपीएफ कार्यलय संजय प्लेस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.
नियुक्ति पत्र और आईकार्ड भी अनिवार्य
उप श्रम आयुक्त सियाराम ने बताया कि हर संस्थान को अपने हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र के साथ ही पहचान पत्र भी देना है. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है. जो नए कर्मचारी हैं. उन्हें 7 दिन में नियुक्ति पत्र देना होगा. इसमें 8 घंटे से अधिक काम पर दोगुना ओवरटाइम देना अनिवार्य है.
इसके साथ ही किसी भी संस्थान में 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिक हैं तो उनका फ्री हेल्थ चैकअप भी कराना होगा. इस बारे में सभी फैक्ट्री संचालक और संस्थान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन ना देने, ओवरटाइम न देने और नियुक्ति पत्र न देने पर जुर्माने सहित कड़ी कार्रवाई होगी.
कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, दिया अल्टीमेटम
आगरा में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंंह ने कांग्रेसियों और मजदूरों के साथ गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कहा कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कांग्रेसियों ने कहा कि शहर में जो जूता कंपनियां हैं. उनके प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं. कंपनियां मजदूरों से तय समय से ज्यादा काम करा रही हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित वेतन और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही हैं. शहर में कई ऐसी जूता कंपनियां हैं. जहां पर 2 हजार से ज्यादा मजदूर हैं. मगर, ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं हैं. जिससे कोई दुर्घटना होने पर मजदूरों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है. पीएफ और ईएसआई की सुविधा भी मजदूरों को नहीं मिलती हैं. शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने चेतावनी दी कि 10 दिन में इस बारे में श्रम विभाग और जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो मजदूर और उनके परिवार भी प्रदर्शन में शामिल होंगे.