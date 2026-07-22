NEET पेपर लीक मामले पर गरमाई सियासत, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने, भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ जमकर हंगामा
शिमला में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन. नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज पर केंद्र को घेरा. भाजपा ने भी जमकर नारेबाजी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 9:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. करीब 1 घंटे तक दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए. दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता NEET पेपर लीक मामले और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यालय के बाहर आ गए और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाने लगे.
देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. मौके पर तैनात पुलिस की दो टुकड़ियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग रोककर स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि करीब 1 घंटे तक हिमाचल भाजपा कार्यालय दीपकमल के बाहर दोनों दलों का प्रदर्शन चला रहा. इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी चलती रही.
पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर केंद्र ने भांजी लाठियां: विनोद जिंटा
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने कहा, "जब छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो केंद्र सरकार ने उन पर लाठियां भांजी. ये दुर्भाग्य है और कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है".
आज शिमला में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश की गई है. उन्होंने मांग कि है कि छात्रों को न्याय दिया जाए और पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए. लेकिन बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है और कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है जो निंदनीय है.
कांग्रेस को उसी की भाषा में दिया जवाब: बलबीर वर्मा
वहीं, भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. बलवीर वर्मा ने कहा, "हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है. सरकार के संरक्षण में कानून को हाथ में लिया जा रहा है. आज कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिसका भाजपा ने उसी भाषा में जवाब दिया है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार के संरक्षण में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. भाजपा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी".
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