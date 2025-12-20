नारायणपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय का किया घेराव, पुलिस से झड़प
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. किसानों के मुद्दों पर भी आंदोलन होगा.
नारायणपुर: नेशनल हेराल्ड मामले में आए हालिया अदालती फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है. जगह जगह प्रदर्शन और और बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है. इसी कड़ी में नारायणपुर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली.
बैरिकेड्स तोड़ आगे बढ़े कार्यकर्ता: सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटना शुरू हो गया था. जैसे ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी घेराबंदी कर रखी थी. प्रदर्शन के दौरान जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को कड़ी मशक्कत के बाद तोड़ दिया और आगे बढ़ गए. हालांकि, कुछ ही दूरी पर पुलिस ने दूसरे स्तर की सुरक्षा दीवार (बैरिकेडिंग) खड़ी कर रखी थी, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई.
बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन: पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पीछे हटने के बजाय वहीं डट गए. दर्जनों कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. लगभग आधे घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?: यह विवाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र 'नेशनल हेराल्ड' से जुड़ा है. आरोप है कि कांग्रेस ने समाचार पत्र की मूल कंपनी 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) को 90 करोड़ रुपये का बिना ब्याज का कर्ज दिया और बाद में 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी के जरिए इसकी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया. इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर हैं. हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिसे कांग्रेस अपनी नैतिक जीत बता रही है.
भाजपा पर तीखा हमला: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए 'एजेंसी राज' चला रही है.
जब अदालत ने भी माना है कि प्रक्रिया में खामियां हैं, तो यह साफ है कि मोदी सरकार केवल राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गांधी परिवार को निशाना बना रही है.- राजेश दीवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नारायणपुर
केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. आगे भी अलग-अलग मुद्दों पर आंदोलन होगा- चंदन कश्यप, पूर्व विधायक नारायणपुर
पार्टी ने केवल नेशनल हेराल्ड मामले तक ही सीमित रहने के संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही किसानों की समस्याओं और एमएसपी (MSP) जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.