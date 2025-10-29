ETV Bharat / state

जांजगीर नैला नगर पालिका में कांग्रेस का प्रदर्शन, सामान खरीदी में भ्रष्टाचार और विकास कार्योें में कमीशन लेने का आरोप

नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ कांग्रेस विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं ने धरना दिया.

Congress protests Janjgir-Naila Municipality


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
जांजगीर-चांपा: जिले के नैला नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने बुधवार को मोर्चा खोल दिया. स्थानीय विधायक ब्यास कश्यप के साथ कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका का घेराव किया. कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और उसके पति पर काम दिलाने के नाम पर पैसों की लेनदेन करने का गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही कई सामान को ज्यादा कीमत पर खरीदने पर भी कार्रवाई की मांग की है.

नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

'अध्यक्ष पति एडवांस में ले रहे हैं कमिशन': जांजगीर नैला नगर पालिका में 9 माह पहले बीजेपी की रेखा देवा गढ़ेवाल अध्यक्ष चुन कर आई हैं. कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि, उनके कार्यकाल में अब तक नगर विकास का एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है. पहले से स्वीकृत कार्यों में भी कमीशन ली जा रही है, कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों को उपेक्षित किया जा रहा है. अध्यक्ष के साथ उनके पति पर एडवांस में कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम देने का वादा करने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया.

कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड की सफाई, लाइट पानी जैसी सुविधाओं को भी रोक दिया जा रहा है, अब तक नगर पालिका की ओर से की गई सामग्री की खरीदी की जानकारी भी नहीं दी जा रही. सूचना के अधिकार से इसकी जानकारी निकालेंगे और जनता के बीच इन्हें बेनकाब करेंगे- नेता प्रतिपक्ष प्रिंस शर्मा

विधायक ने कहा सदन में उठेगा मुद्दा: कांग्रेसी पार्षदों के इस आंदोलन में स्थानीय विधायक ब्यास कश्यप ने भी हिस्सा लिया और नगर पालिका के अध्यक्ष और CMO पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि, नगर विकास के मुद्दे को सड़क से सदन तक कांग्रेस उठाएगी.


जांजगीर नैला नगर पालिका में कांग्रेस का प्रदर्शन

जब से बीजेपी की अध्यक्ष नगर पालिका में बैठी है तब से कमीशन का खेल शुरू हो गया है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर प्रवास के दौरान ढाई-ढाई करोड़ की घोषणा को लाने की बात कही थी, इसे लेकर अब तक कुछ प्रयास नहीं किया गया. दूसरे के इशारों पर अध्यक्ष काम करती हैं- ब्यास कश्यप, विधायक

जांजगीर-नैला नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है. इसमें सभी वार्डों में विकास कार्य कराने की मांग की है और नगर पालिका में हुई झाड़ू खरीदी, फिनायल खरीदी और सफाया खरीदी की जांच की मांग की गई है. नहीं तो आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दी गई.

