ETV Bharat / state

सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, रसोई गैस की किल्लत और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन

ईरान-इजरायल युद्ध ने पेट्रो उत्पादों का संकट पैदा कर दिया. राजस्थान में कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत एवं महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया.

Congress workers protesting in front of the Collectorate in Jhunjhunu
झुंझुनू में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू: ईरान-इजरायल युद्ध के चलते प्रददेशभर में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. विभिन्न जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए. झुंझुनू में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया.

झुंझुनू में कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई जिलाध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए एवं गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की. जिले के विभिन्न ब्लॉकों से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

यह बोले कांग्रेस विधायक. (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें:कांग्रेस का सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन, कहा–रसोई गैस के बढ़े हुए दाम करें कम

विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि सरकार और प्रशासन के झूठे वादों के कारण आमजन गैस किल्लत से बेहद परेशान हैं. उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है. फिर भी उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ठोस व्यवस्था नहीं कर रही है. इससे हालात गंभीर बन रहे हैं. सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की है. वे यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री शेखावत का आरोप, गैस संकट पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता

TAGGED:

PROTEST OVER SHORTAGE COOKING GAS
CONGRESS PERFORMANCE IN RAJASTHAN
PROTESTS BY CONGRESS IN RAJASTHAN
PROTEST AGAINST INFLATION
CONGRESS PROTESTS OVER GAS SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.