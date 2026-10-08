'ज्ञानेश कुमार ने चोरी किए 13 करोड़ वोट', चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी कांग्रेस
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं जाता तब तक देशभर में कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:16 PM IST
ऊना: चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को ऊना में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहीं. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर और काली पट्टियां बांधकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए.
'13 करोड़ वोटों की हुई चोरी'
रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के आह्वान पर देशभर में 'काला दिन' मनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी के माध्यम से देश के 13 करोड़ वोटों की चोरी की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता से हटने का संदेश दे रही है.
राहुल गांधी पर भाजपा के हमलों को लेकर पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने के लिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. जिन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, वे विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं. इसी कारण विरोधी परेशान और बौखलाए हुए हैं. उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार की भी निंदा की.
'देशभर में जारी रहेगा आंदोलन'
वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज वोट, सरकारें और राजनीतिक संस्थाएं तक सवालों के घेरे में हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस डीसी और एसपी कार्यालय जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा.
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