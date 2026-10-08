ETV Bharat / state

'ज्ञानेश कुमार ने चोरी किए 13 करोड़ वोट', चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी कांग्रेस

ऊना में चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

ऊना: चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को ऊना में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहीं. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर और काली पट्टियां बांधकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए.

चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT) '13 करोड़ वोटों की हुई चोरी'