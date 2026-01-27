ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शंकराचार्य को सम्मान और सुरक्षा देने की मांग

अजमेर में कांग्रेस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Congress rally in support of Avimukteshwarananda
अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस की रैली (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
अजमेर: प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच हुए विवाद को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और जिला मुख्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया. इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता द्वार के बाहर ही बैठ कर प्रदर्शन करने लगे. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा. जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है. जिला मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ घटित हुई घटना पर विरोध जताया है. डॉ जयपाल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा शासन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया गया. कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य को उनके प्रमुख धर्मिक पद के अनुसार पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जानी चाहिए.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कांग्रेस ने रखी ये मांग (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले बाबा रामदेव : साधु विवाद नहीं करता, संवाद करता है, समाधान करता है

'झूठ और भ्रम फैला रही है बीजेपी': नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली ने कहा कि असल में बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है. कोली ने कहा कि शंकराचार्य को मंदिर की स्थापना में नहीं बुलाया गया. मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य को स्नान के लिए रोका गया. भाजपा देश में झूठ और भ्रम फैला रही है. बीजेपी सभी जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है. ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए बीजेपी इस तरह की हरकत करती है. कोली ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस हमेशा सभी धर्म को मानने वाली पार्टी रही है और सभी धर्म का सम्मान करती है.

पढ़ें: सचिन पायलट बोले, 'अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं, इसलिए किया जा रहा जलील'

बीजेपी में शामिल हुए पूर्व पार्षद की कांग्रेस में वापसी: अजमेर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देकर भाजपा में शामिल हुए पूर्व पार्षद पंडित दीनदयाल शर्मा ने वापस कांग्रेस में वापसी कर ली है. पंडित दीनदयाल शर्मा ने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना से वह काफी आहत हैं. इस कारण बीजेपी को छोड़कर वह वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं. अजमेर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने पंडित दीनदयाल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई.

