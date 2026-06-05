ETV Bharat / state

अशोकनगर में दंडवत कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता, किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस

किसान नेता अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास जाने की कर रहे थे जिद. पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बाहर ही रोक दिया.

FARMERS CONGRESS PROTEST ASHOKNAGAR
कलेक्ट्रेट के गेट पर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: अशोकनगर में खाद और यूरिया न मिलने को लेकर किसान बेहद परेशान हैं. खाद और यूरिया के लिए किसान ई टोकन के लिए साइट खुलने का इंतजार करते रहते हैं. वहीं वेयरहाउस पर भी किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती हैं.

गुरुवार को किसानों के पक्ष में जिला कांग्रेस भी समर्थन में उतरी और उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया. पिछले दिनों किसानों की परेशानी को लेकर कई किसान संगठन सड़कों पर उतर गए और लगातार दो दिन सड़कों पर प्रदर्शन किया. इस दौरान सड़कों पर पूरे दिन जाम जैसी स्थिति बनी रही.

किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

कांग्रेस जिलाध्यक्ष दंडवत पहुंचे कलेक्ट्रेट

कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाह पहले 3 घंटे तक आंदोलन में शामिल रहे. फिर उन्होंने मंच से घोषणा की कि मैं किसानों की समस्या को देखकर बेहद चिंतित हूं. ईश्वर प्रशासन को सद्बुद्धि दे. इसको लेकर वह मंच से दंडवत होकर कलेक्ट्रेट के गेट तक पहुंचे, जहां पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था की वजह से उन्हें कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं होने दिया गया. जिसको लेकर कांग्रेस और पुलिस के बीच गहमा-गहमी भी हो गई.

farmers Congress protest Ashoknagar
किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस (ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट के गेट पर उग्र प्रदर्शन

farmers Congress protest Ashoknagar
किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस (ETV Bharat)

जब किसान नेता ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास जाने की जिद करने लगे, तो उन्हें पुलिस ने उन्हें बाहरी बैरिकेडिंग कर रोक दिया. कांग्रेस का कहना था कि यह कैसी सरकार है, जिसमें हमें किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर से तक नहीं मिलने दिया जा रहा है. जब कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, तो पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच की बहस और धक्का मुक्की हुई.

farmers Congress protest Ashoknagar
किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस (ETV Bharat)

पुलिसकर्मी पर बरसी कांग्रेस नेत्री

प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, मौके पर कांग्रेस की नेत्री सीमा सुराना भी मौजूद थीं. जहां उन्हें पुलिसकर्मियों का धक्का लग गया. मामले को बढ़ते देख पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत मामले को शांत किया.

किसान के साथ पुलिस ने की धक्का मुक्की-

किसान और कांग्रेस नेता एसडीओपी विवेक शर्मा से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक किसान और पुलिस में बहस हो गई. जिसके बाद तुमेंन निवासी किसान को पुलिस ने धक्के देते हुऎ उनके साथ हाथपाई कर दी. मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ जमकर माहौल बन रहा है.

TAGGED:

KISAAN PRADARSHAN ASHOKNAGAR
ASHOKNAGAR NEWS
ASHOKNAGAR RAJENDRA KUSHWAHA CONG
FARMERS CONGRESS PROTEST ASHOKNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.