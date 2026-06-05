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अशोकनगर में दंडवत कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता, किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस

कलेक्ट्रेट के गेट पर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन ( ETV Bharat )