नेशनल हेराल्ड मामला: जैसलमेर और अजमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद की डीएसपी से नोकझोंक

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जैसलमेर और अजमेर में जिला कांग्रेस कमेटियों ने प्रदर्शन किया. भाजपा सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 4:41 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 5:52 PM IST

जैसलमेर/अजमेर : कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व डीडवाना समेत कई जिलों में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए. जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और सिटी सीओ रूप सिंह इंदा के बीच तीखी बहस हो गई. अजमेर में प्रदर्शन के दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

जैसलमेर में कांग्रेस पदाधिकारी सुबह 11 बजे हनुमान चौराहे पर एकत्रित हुए. कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया, लेकिन सिटी सीओ इंदा ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन की अनुमति से मना कर दिया. कांग्रेस नेताओं को वहीं रोक दिया. इस पर इंदा की पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद से बहस हो गई. सीओ की समझाइश पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाद में कलेक्ट्रेट के बजाय हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया. पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए.

जैसलमेर में कांग्रेस नेता बोले (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत: विधायक बोले- ईडी का दुरुपयोग उजागर हुआ

ईडी के दुरुपयोग का आरोप: जैसलमेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया. फकीर ने कहा कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्षी दलों को दबाने के लिए कर रही है. इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. कांग्रेस ऐसी कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर विरोध दर्ज कराती रहेगी. सालेह मोहम्मद ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, पीसीसी सचिव गोविंद भार्गव, भूपेंद्र बारूपाल, सुमार खान, अशोक तंवर, राधेश्याम समेत अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष आदि उपस्थित थे.

पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, गहलोत-जूली बोले, 'सत्य की जीत हुई'

बदनीयती और मंशा का जिक्र: उधर, अजमेर में पूर्व मंत्री रघु शर्मा की मौजूदगी में शहर जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार के लोगों को जेल में डालने की बीजेपी की बदनीयती और मंशा रही है. इसके लिए बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग किया, जबकि कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज झूठे मुकदमे पर चार्जशीट लेने से इनकार कर दिया. शर्मा ने भजनलाल सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए.

पूर्व मंत्री रघु शर्मा (ETV Bharat Ajmer)

मुं​ह की खानी पड़ी: पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा उन्हें परेशान करने और कांग्रेस को खत्म करने का सपना देख रही है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ेगी. पीएम मोदी जनहित के मुद्दों के बजाय नेहरू और कांग्रेस के बारे में अनर्गल बोलते रहते हैं. 11 साल शासन करते हुए हो गए लेकिन मोदी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देश को नहीं बताई. केंद्र सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है, जो कह रहे है कि मनरेगा में 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन मानदेय कितना देंगे यह नहीं बता रही है.

पढ़ें:ईडी की चार्जशीट में सोनिया-राहुल के नाम पर भड़की कांग्रेस, प्रदेश के 400 ब्लॉक में किया प्रदर्शन

कर्ज लेकर घी पी रहे: शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दिवालिया होने के कगार पर है. राज्य पर 1 लाख 55 हजार करोड़ कर्ज है. सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है. प्रदेश में विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है. घबराई सरकार प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करा पा रही है. हमारे नेता राहुल गांधी के एसआईआर और वीवीपेट पर सवालों के जवाब केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है. शर्मा ने केंद्र पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा-देश में अघोषित आपातकाल है. 11 वर्ष में कांग्रेस और विपक्ष के लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे लेकिन एक भी भाजपा नेता के यहां कार्रवाई नहीं की.

Congress protest in Bhilwara
भीलवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: युवा कांग्रेस ने किया ईडी कार्यालय का घेराव, पुलिस से धक्का-मुक्की, कई कार्यकर्ता हिरासत में

सत्य और न्याय की जीत: कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक विकास चौधरी,पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती आदि मौजूद थे. जयपाल ने कहा कि शहर और देहात कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य और न्याय की जीत हुई.

21 दिसंबर को प्रदर्शन: सवाई माधोपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रता बजरिया स्थित महावीर पार्क में एकत्र हुए. नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन किया. इंदिरा मीणा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. भाजपा ने पचास-पचास घंटे तक हमारे नेताओं को पूछताछ के नाम पर‌ परेशान किया था. आरोप लगाया कि पीएम मोदी और मंत्री अमित शाह ने देश की एजेंसियों का दुरुपयोग किया. भाजपा देश की एजेंसियों का उपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मनमाने ढंग से कर रही है. अब भाजपा मनरेगा को खत्म करने पर तुली है. योजना के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. 21 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन करेगी.

कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च: डीडवाना जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे. कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन किया. विधायक गैसावत ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है. गांधी का नाम हटाना महापुरुषों का अपमान है.

भीलवाड़ा में नारेबाजी: भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर शहर और देहात कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हेराल्ड मामले में सत्य की जीत हुई. देहात अध्यक्ष रामलाल जाट व शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. जाट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा न्यायपालिका में विश्वास किया है. न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. खटीक ने कहा कि सोनिया और राहुल पर झूठा मुकदमा न्यायपालिका ने खारिज कर दिया.

धौलपुर में भी प्रदर्शन: धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को स्थानीय गांधी पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संजय जाटव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर शिकायत को अदालत ने खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने ईडी की ओर से की गई कार्रवाई का कोई ठोस आधार नहीं माना. जाटव ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन अदालत के फैसले के समर्थन और ईडी की कार्रवाई के विरोध में किया गया.

