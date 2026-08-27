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MMDR संशोधन बिल के खिलाफ रांची, दुमका, बोकारो और जामताड़ा में विरोध प्रदर्शन, झारखंड के संसाधनों को हड़पने का लगाया आरोप

MMDR संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( Etv Bharat )