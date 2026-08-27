MMDR संशोधन बिल के खिलाफ रांची, दुमका, बोकारो और जामताड़ा में विरोध प्रदर्शन, झारखंड के संसाधनों को हड़पने का लगाया आरोप
कांग्रेस ने दुमका, बोकारो और जामताड़ा में MMDR संशोधन बिल 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
Published : August 27, 2026 at 8:04 PM IST
रांची/दुमका/बोकारो/जामताड़ा: राजधानी रांची में चंदा चोरी और MMDR संशोधन बिल, 2026 के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने रांची में धरना प्रदर्शन किया. रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा एवं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया.
अनियमितता के आरोप हैं तो होनी चाहिए निष्पक्ष जांच: केशव महतो कमलेश
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है. श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चंदे में यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के अधिकारों को कमजोर करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा.
दुमका में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 2029 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस वक्त अडानी और अंबानी ने जितनी कंपनियां बनाई हैं और केंद्र सरकार ने जितनी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है, सभी का सरकारीकरण किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि 15 सालों में इन लोगों ने जितना पैसा लूटने का काम किया है, सभी पैसा जनता के खाते में जाएगा. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने यह बात दुमका में कांग्रेस द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बताई.
खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ धरना
राम मंदिर, चंदा चोरी और खान एवं खनिज संशोधन बिल, 2026 के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया.
हमें कमजोर करने की है केंद्र की मंशा
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार यहां के लोगों का होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, हमारे राज्य को कमजोर करना चाहती है. यदि राज्यों के संसाधनों और राजस्व पर नियंत्रण बढ़ाया गया तो इसका असर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है. जैसे- मंईयां सम्मान योजना और सावित्रीबाई फुले योजना जैसी स्कीम बंद हो जाएगी.
दीपिका पांडेय सिंह ने आगे बताया कि कांग्रेस, झारखंड के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व में भी कई ऐसे कानून लेकर आई थीं, जिनका व्यापक विरोध हुआ था और बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा. उन्होंने कृषि कानून और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि जनहित के खिलाफ किसी भी कानून का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा.
MMDR संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन
केंद्र सरकार द्वारा पारित MMDR संशोधन बिल, 2026 के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया. धरनास्थल पर उपस्थित बेरमो विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार, जो बिल लेकर आई है, इससे आम जनता को काफी नुकसान होगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है. वही विधायक श्वेता सिंह ने भी केंद्र पर आरोप लगाया कि जब से राज्य में हमारी सरकार है. केंद्र सरकार हमें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है.
झारखंड के लोगों के हक को लूटने का प्रयास: मंत्री इरफान अंसारी
वहीं जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा MMDR संशोधन बिल, 2026 का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के लोगों का अस्तित्व समाप्त करने के साथ-साथ उनके हक को लूटने का प्रयास कर रही है.
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि भाजपा और केंद्र सरकार, झारखंड के करीब 15000 करोड़ आदिवासियों का पैसा छीनने का प्रयास कर रही है.
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