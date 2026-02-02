ETV Bharat / state

नूंह में MNREGA के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना, पुराने स्वरूप में बहाल करने की मांग

मनरेगा को पुराने स्वारूप में बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कांग्रेस का पत्र ( Etv Bharat )

'पंचायतों की शक्तियां छीनी जा रही हैं': सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि "यह अभियान गरीबों की जीवन रेखा बचाने के लिए है. मनरेगा में बदलाव से पंचायतों की शक्तियां छीनी जा रही हैं और योजना का अधिकार-आधारित स्वरूप प्रभावित हो रहा है."

नूंहः केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस की ओर से देशव्यापी 'मनरेगा बचाव संग्राम' अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह हरियाणा प्रभारी जितेंद्र बघेल ने नेतृत्व में सोमवार को नूंह में पार्टी की ओर से जोरदार से प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मनरेगा कानून वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष और तेज होगा. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला सचिवालय नूंह पहुंचकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. मौके पर कई विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला कार्यकारिणी के सदस्य सहित कई नेता मौजूद थे.

'मनरेगा को मूल स्वरूप में बहाल किया जाए': प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और गरीब-मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने मांग की कि मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए, जिसमें ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों का गारंटी रोजगार का अधिकार सुनिश्चित था.

'वंचितों के अधिकारों पर हमला है': नूंह कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "सरकार ने योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जी राम जी कर दिया है, जो गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला है."

25 फरवरी तक चलेगा 'मनरेगा बचाव संग्राम': बता दें धरना-प्रदर्शन के दौरान मनरेगा के मूल प्रावधानों की बहाली की मांग की गई. यह धरना कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 'मनरेगा बचाव संग्राम' अभियान का हिस्सा है, जो 10 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चल रहा है. पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन ग्रामीण मजदूरों के हक की रक्षा के लिए जारी रहेगा, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता ग्राम पंचायत स्तर पर भी विरोध जुटा रहे हैं और इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.

मौके पर कई नेता थे रहे मौजूदः इस मौके पर नूंह कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहीदा खान, वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर बिसरू, अख्तर हुसैन, मेहताब अहमद, अंजुम खान सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.