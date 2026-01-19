ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर साधा सांसद ज्योत्सना महंत ने निशाना

कांग्रेस नेताओं ने जलसंकट, बिजली कटौती और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया.

Congress protests in Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 7:42 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गहराते जनसंकट, दूषित पेयजल से हो रही बीमारियां, बिजली कटौती और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आज जंगी प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियां अपनाकर लोगों को परेशान कर रही है. जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुईं. आंदोलन में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटने लगे थे. सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जब पहुंच गए तब नारेबाजी करते हुए ये लोग कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े.

बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन

आमसभा और घेराव के दौरान पूरे शहर में कांग्रेस का जनआंदोलन देखने को मिला. हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और आंखों में आक्रोश लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. “भाजपा सरकार मुर्दाबाद”, “गरीबों का आशियाना बचाओ” जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा.

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट घेरने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता

आमसभा को संबोधित करते हुए कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला. सांसद ने कहा कि भाजपा के शासन में गरीबों, मजदूरों और किसानों का जीना दूभर हो गया है. अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदकर बैठा हुआ है. कोरबा से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मनरेगा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि मजदूरों से उनका हक छीना जा सके.

सांसद ज्योत्सना महंत की चेतावनी

सांसद ने दो टूक कहा कि कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है और जनता के अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी. जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इस दौरान अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. अधिकारी जनता की समस्याओं पर कान बंद करके बैठे हैं और यदि यही रवैया जारी रहा तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी.

Congress protests in Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)


पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आंदोलन को और तेज करने का संकेत देते हुए कहा, यह आंदोलन केवल शुरुआत है. जब तक किसान, मजदूर, युवा और आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस का संघर्ष और व्यापक रूप लेगा.


एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश का युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. विधायक प्रत्याशी रमेश सिंह ने दूषित पेयजल से हो रही बीमारियों और कथित मौतों को “सरकारी हत्या” करार देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है. शहर ब्लॉक अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब जनता केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि उसे जमीन पर ठोस समाधान चाहिए.

Congress protests in Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

जिला कांग्रेस कमेटी ने जताई नाराजगी

घेराव के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की मौजूदगी ने आंदोलन को और धार दी. महिलाओं ने प्रशासन की उदासीनता पर जमकर रोष जताया. जिला कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दूषित पेयजल, बिजली, रोजगार और गरीबों के विस्थापन जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और भाजपा सरकार की होगी.

