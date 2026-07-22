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छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंत ने कहा अभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनी CJP

दिल्ली में छात्रों से बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस ने कोरबा में विरोध प्रदर्शन किया है. बीजेपी सरकार को घेरा है.

Congress protests in Korba over NEET paper leak
नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का कोरबा में प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 10:40 PM IST

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कोरबा: नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया. बुधवार की शाम को कांग्रेस कार्यालय के समक्ष टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के सभी सिंह मौजूद थे प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में के नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत भी मौजूद रहे.

दिल्ली में लाठीचार्ज, कोरबा में प्रदर्शन

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना की गई. कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया. कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ किए गए व्यवहार से अधिक नाराज थे. इस प्रदर्शन में युवा शहर और ग्रामीण कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए.

कोरबा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

दिल्ली में प्रदर्शन केंद्र सरकार के लिए चेतावनी

प्रदर्शन के बाद डॉ महंत ने कहा कि हमारे देश के छात्रों को जिस ढंग से नीट परीक्षाओं के माध्यम से धोखा मिल रहा है. जिस ढंग से देश में 125 जगह परीक्षाएं निरस्त हुई हैं. छात्रों का भविष्य खराब हुआ है, 10-10 साल की मेहनत खराब हुई है, अभिभावकों के पैसे बर्बाद हुए हैं. बार-बार परीक्षाएं कैंसिल हो जा रहे हैं. उनके खिलाफ जो वातावरण बना है. कल राहुल गांधी ने धरना दिया था, फिर प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दिया. बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उस भविष्य की चिंता होनी चाहिए इसे सुनने के बजाय उनको गिरफ्तार किया गया. इसके खिलाफ आज संसद में भी हमारे सांसदगणों ने प्रदर्शन किया है. इन सबके विरोध में आज हमने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है. हम सब मानना है कि यह प्रधानमंत्री का दोष है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए.

कॉकरोच जनता पार्टी के उदय और इसके द्वारा चुनौती पेश किए जाने के प्रश्न पर महंत ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन चेतावनी है. हमारे लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी, यदि आक्रोश बढ़ेगा. बच्चों का आक्रोश बढ़ेगा तो आपको कोई माफ नहीं करेगा. फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई है. लेकिन जो उनका आक्रोश है. वह पूरे देश के लिए एक चेतावनी जरूर है. उसका लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा हम मानते हैं.

छात्रों के भविष्य से हुआ खिलवाड़

पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश नीट पेपर लीक हुआ. उसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. उसी की मांग को लेकर छात्र अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ें जा रहे हैं. उसमें पुलिस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सिविल ड्रेस में पुलिस की आड़ में छात्रों और छात्राओं को पीट रहे हैं. उन सबको देखते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया. उन्होंने मांग रखी और उसी के तहत जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया गया. उन्हें भी गिरफ्तार किया गया. उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है. छात्र हो किसान हो, कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है.

पुलिस के साथ हुई झूमझटकी

कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. उनके हाथों में तख्तियां थीं. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, हालांकि जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे बुझाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और झूमा-झटकी भी हुई. बाद में वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित हुई और पुतला दहन किया गया.

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