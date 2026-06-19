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बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, विद्युत विभाग का कार्यालय घेरा, पुतला भी जलाया

पूर्व मंत्री के साथ ही शहर व ग्रामीण जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर और मनोज चौहान मौजूद रहे. पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा और श्यामलाल राठिया भी आंदोलन के दौरान मौजूद थे. कांग्रेसियों ने बिजली बिल की दरों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग सरकार से की है.

कोरबा: हाल ही में प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि की है. कांग्रेस द्वारा इस वृद्धि का विरोध किया जा रहा है. गुरुवार की शाम को पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की मौजूदगी में जिले भर के कांग्रेसियों ने वितरण विभाग के तुलसी नगर जोन ऑफिस का घेराव कर दिया. इस दौरान बिजली विभाग का विरोध करते हुए सांकेतिक पुतला दहन भी किया गया.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आंदोलन

बिजली विभाग के दफ्तर के खिलाफ के दौरान पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया था. आदेश था कि सभी जिले में बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव करना है.कांग्रेस के सरकार में 200 यूनिट तक की बिजली फ्री दी गई थी. लेकिन भाजपा सरकार में लगातार बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है. हाल ही में 30 से 40 पैसा प्रति यूनिट दाम बढ़ाया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है.

बिजली बिल दरों में बढ़ोतरी के विरोध में पुतला दहन (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक तरफ बिजली की आंखमिचौली चल रही है, बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है. कब बिजली आएगी कब जाएगी इसका कोई हिसाब नहीं है. अघोषित कटौती भी कम पड़ गई है. इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ. भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस सरकार में मैं खुद मंत्री था. लेकिन पिछले 10-15 साल में इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई जितनी अभी है- जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री

मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जब यह हाल है, तो सोचिए गांव में क्या स्थिति है. ग्रामीण एक-एक महीना तक बिजली के लिए तरस रहे हैं. कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो महीने भर तक इसकी बदली नहीं होती. इन्हीं सब बातों को लेकर हमने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया, पुतला दहन भी किया है.

बिजली विभाग कार्यालय का घेरवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश के बाद कांग्रेसियों ने किया आंदोलन

कांग्रेस का आंदोलन गुरुवार को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित था. शहर के तुलसी नगर स्थित वितरण विभाग के कार्यालय का घेराव करना था, लेकिन इसके ठीक पहले मौसम खराब हो गया.तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो गई. बारिश के रुकने के बाद कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया इस दौरान शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेसी शामिल रहे. तो कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल हुए. सभी ने बिजली विभाग के दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया. बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी.