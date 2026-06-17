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बिजली की बढ़ती दर के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया बिजली विभाग का घेराव, सरकार का पुतला जलाया

कवर्धा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में वृद्धि से आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों के साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए बिजली बिलों में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

कवर्धा : जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे और स्थानीय बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे. कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों को ज्ञापन दिया. कांग्रेस ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली दरों में की गई वृद्धि को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी.

कवर्धा में कांग्रेस का हंगामा (ETV BHARAT)

ढाई साल में 4 बार बिजली बिल बढ़ाया गया है. जो भाजपा अपने आपको किसान हितैषी कहती है, किसानों के पंप में भी 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ाई है, इसलिए हमने विरोध किया है-नवीन जयसवाल, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी

विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंका

बिजली कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के प्रमुख झंडा चौक पहुंचे, जहां भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने की मांग दोहराई.

ममता चंद्राकर ने भी सरकार को घेरा

पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने भी प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और बिजली दर वृद्धि के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा.

भाजपा सरकार गरीबों को लूट रही है. लोग बिजली बिल से परेशान हैं. छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है-ममता चन्द्राकार, पूर्व विधायक

बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसी

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. वहीं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरे समय मुस्तैद रहा.