मनरेगा को लेकर कांग्रेस का जैसलमेर में विरोध प्रदर्शन, कहा, 'सरकार ने किया ग्रामीण गरीबों पर सीधा हमला

'गरीबों के अधिकार पर सीधा हमला': प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए आज भी जीवनरेखा है. इस योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का सहारा मिला है. इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि नरेगा योजना का नाम पुनः महात्मा गांधी के नाम से किया जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम देश के गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि गांधी का नाम हटाना केवल एक शब्द हटाना नहीं, बल्कि गरीबों की गरिमा और उनके अधिकारों पर सीधा प्रहार है.

जैसलमेर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को कमजोर करने, इसके नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने तथा ग्रामीण गरीबों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार पर कथित हमले के विरोध में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालय जैसलमेर पर विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ग्रामीण गरीबों के हक पर सीधा हमला बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

'योजना को खत्म करने की मंशा': जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना को धीरे-धीरे कमजोर कर इसे समाप्त करने की मंशा रखती है. यह कानून न केवल रोजगार के अधिकार को सीमित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करने वाला है. अमरदीन फकीर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार इस जनविरोधी कानून को वापस नहीं लेती है और नरेगा योजना का नाम पुनः महात्मा गांधी के नाम से नहीं रखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक व्यापक आंदोलन होगा और कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे.

'कोई अधिकारी बात करने नहीं आया': प्रशासन पर तंज कसते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक ओर पूरे देश में मनरेगा को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन आम जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय गहरी नींद में सोया हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान भी कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और जब तक प्रशासन जनता की आवाज नहीं सुनेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन हर स्तर पर लगातार जारी रहेगा.

इससे पहले रविवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस के रूप में हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन पहुंचे. वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नमन करने के बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख, पीसीसी सदस्य, ब्लॉक व मंडल अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.