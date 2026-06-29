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चंडीगढ़ में कांग्रेस ने नगर निगम का किया घेराव, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की मांग की

चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने के प्रस्ताव को लागू करने की मांग के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया.

CONGRESS PROTEST IN CHANDIGARH
चंडीगढ़ में 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 29, 2026 at 9:01 PM IST

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चंडीगढ़: शहरवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का वादा पूरा न होने के विरोध में सोमवार को चंडीगढ़ कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां लेकर पहुंचे और नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Congress protests in Chandigarh over the promise of 20,000 liters of free water.
पानी के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव लागू करने की मांगः एच.एस. लक्की ने कहा कि "नगर निगम सदन में 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया." उन्होंने आरोप लगाया कि "चुनाव के समय किए गए वादे अब भुला दिए गए हैं."

चंडीगढ़ में कांग्रेस ने नगर निगम का किया घेराव (ETV Bharat)

लगातार टैक्स बढ़ाए जाने का विरोधः कांग्रेस ने आरोप लगाया कि "एक तरफ लोगों को मुफ्त पानी नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं. प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और बिजली की बढ़ी हुई दरों से आम जनता पहले ही परेशान है. अब पार्किंग शुल्क बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है."

Congress protests in Chandigarh over the promise of 20,000 liters of free water.
चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आंदोलन को तेज करने की चेतावनीः लक्की ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि "दोनों मिलकर शहरवासियों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं. कांग्रेस का यह प्रदर्शन जनता की आवाज उठाने के लिए है और यदि जल्द ही मुफ्त पानी का वादा पूरा नहीं किया गया और बढ़े हुए टैक्स वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा." प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से चुनावी वादे पूरे करने की मांग की.

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