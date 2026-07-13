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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, SIT जांच और ट्रस्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने बस्तर के जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन को भी घेरा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भगवान श्रीराम की आस्था के नाम पर बड़े स्तर पर कथित घोटाला हुआ है. लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है. कांग्रेस ने SIT जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की पारदर्शी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

जगदलपुर/ बलरामपुर : राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस ने बस्तर और बलरामपुर में विरोध प्रदर्शन किया है. बस्तर में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस ने की है. बलरामपुर में नुक्कड़ नाटक के जरिए कांग्रेस ने हल्ला बोला है.

बस्तर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि कथित मामले की प्राथमिक एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट का स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है. कांग्रेस का दावा है कि जब करोड़ों रुपये सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किए गए और भारी पुलिस बल तैनात था. तब कथित चोरी कैसे हुई. स्थानीय लोगों द्वारा पहले से आगाह किए जाने के बावजूद सरकार प्रभावी कदम उठाने में विफल रही.

चढ़ावा चोरी दबाने में जुटी बीजेपी सरकार

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय उसे दबाने का प्रयास कर रही है. SIT जांच को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की. कांग्रेस ने जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के स्वर्ण भंडार को लेकर भी सवाल उठाए. कांग्रेस ने कहा कि इस संबंध में भी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.

बलरामपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

बलरामपुर में कांग्रेस ने बोला हल्ला

इस मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बलरामपुर और रामानुजगंज में भी देखने को मिला. राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा. इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ने नुक्कड़ नाटक कर जनता को जगाने का काम किया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने कहा कि "अयोध्या के राममंदिर में रामभक्तों के द्वारा श्रद्धापूर्वक जो चढावा चढाया गया था. उसे चोरी कर लिया गया और उसमें जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनका सीधा हाथ है. इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री मौन हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौन हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि इस चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है".