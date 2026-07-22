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डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धान की रोपाई के समय किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है.

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डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:12 PM IST

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बरेली : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बरेली आगमन पर बुधवार को जहां एक तरफ प्रशासनिक हलचल तेज रही, वहीं दूसरी तरफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने किसानों की खाद समस्या और स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेसियों ने किसानों और आम उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है.

डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश दादा और प्रदेश प्रवक्ता राज शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन में धान की रोपाई और बुवाई के समय किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है.

इसके अलावा, कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि प्रदेश के कई उपभोक्ता अधिक बिजली बिल आने की शिकायत कर रहे हैं. महंगाई के दौर में बढ़े हुए बिजली बिल आम लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं. उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों और आम जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है. अगर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई और बिजली बिलों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन को और तेज करेगी.

इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता राज शर्मा ने कहा कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. महानगर अध्यक्ष दिनेश दादा ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को लगातार उठाती रहेगी. वहीं, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए.


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