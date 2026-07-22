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डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )