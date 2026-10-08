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लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन; सिर पर मटका लेकर निकले कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से विरोध मार्च करने निकले, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने पहले उन्हें कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोकने का भरपूर प्रयास किया. पुलिस से नोकझोंक करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के नेतृत्व में आगे के लिए कूच कर गए.

लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat) इस दौरान मुख्य मार्ग तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया. मार्च के दौरान नाराज प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा खुद बैरिकेडिंग पर चढ़ गईं. उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने आराधना मिश्रा और तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और ईको गार्डन भेज दिया. इसके बाद धरना समाप्त हुआ. "ईटीवी भारत" से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते.











कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पार्टी की नई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ता सिर पर मटका लेकर कार्यालय से बाहर निकले. प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया (Photo credit: ETV Bharat)



वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद सिंह का कहना है कि आज जो देश की हालत है ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र यहां से खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह प्रण कर लिया है मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद ही आंदोलन खत्म होगा.