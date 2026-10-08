लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन; सिर पर मटका लेकर निकले कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:45 PM IST
लखनऊ : यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से विरोध मार्च करने निकले, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने पहले उन्हें कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोकने का भरपूर प्रयास किया. पुलिस से नोकझोंक करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के नेतृत्व में आगे के लिए कूच कर गए.
इस दौरान मुख्य मार्ग तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया. मार्च के दौरान नाराज प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा खुद बैरिकेडिंग पर चढ़ गईं. उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने आराधना मिश्रा और तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और ईको गार्डन भेज दिया. इसके बाद धरना समाप्त हुआ. "ईटीवी भारत" से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते.
आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की सभी जिला इकाइयों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी हमारे साथियों, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग और बर्बर कार्रवाई के बावजूद पूरी मजबूती से संघर्ष किया। कई साथी घायल हुए, लेकिन पुलिसिया दमन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले को कमजोर नहीं कर सका। यह संघर्ष आदरणीय @RahulGandhi जी और @priyankagandhi जी के नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो आज जन-जन का आंदोलन बन चुकी है। 13 करोड़ से अधिक वोट काटे जाने के गंभीर आरोपों को लेकर हमारी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश से माफी मांगें और तत्काल इस्तीफा दें। उनका इस्तीफा होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।— Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) October 8, 2026
कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पार्टी की नई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ता सिर पर मटका लेकर कार्यालय से बाहर निकले.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद सिंह का कहना है कि आज जो देश की हालत है ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र यहां से खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह प्रण कर लिया है मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद ही आंदोलन खत्म होगा.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पुरे चुनाव व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं. हम उनको हटाए हैं, अब हम बीजेपी को भी हटाएंगे. उन्होंने कहा कि आज का आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से हो रहा है आज से कल तक यह अंजाम तक पहुंचेगा और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा.
राजधानी लखनऊ में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकाले जा रहे कांग्रेस के शांतिपूर्ण पैदल मार्च को पुलिस द्वारा पहले पूरा बल प्रयोग कर, बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया फिर हिरासत में भी ले लिया गया..... ये डर है !! कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इस प्रकार अवरोध उत्पन्न करना निंदनीय है। सत्ता के मद में चूर हुक्मरानों, सुन लो! तुम रास्ते रोक सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं। बैरिकेडिंग खड़ी कर सकते हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। #काला_दिवस #SaveDemocracy— Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) October 8, 2026
उन्होंने कहा कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे सबके ऊपर कितने एफआईआर हुए. उन्होंने कहा कि हम अगर एफआईआर से डरेंगे तो हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे. हम देश के संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे. इसलिये हम आंदोलन करेंगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जिस चीज के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने के लिये, संविधािन को बचाने के लिये, देश को बचाने के लिये, लोकतंत्र को बचाने के लिये तो इसलिये वह कभी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं.
कांग्रेस की महिला नेत्री शीला मिश्रा ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते ही रहेंगे. हर हाल में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा.
यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते.
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