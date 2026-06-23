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पंडरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन और घेराव, नरकंकाल मिलने पर भड़का लोगों का गुस्सा

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है.

SKELETON FOUND IN PANDARIA
पंडरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन और घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 10:34 AM IST

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पंडरिया: युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पंडरिया विधायक और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है. गैरकानूनी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध वसूली के चक्कर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है. रैली की शक्ल में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की. आदिवासी परिवार के शख्स का नरकंकाल मिलने की घटना से भी नाराज कांग्रेस ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. नाराज कार्यकर्ताओं ने पंडरिया विधायक का पुतला दहन कर अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.

थाने का कांग्रेस ने किया घेराव

कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन का आयोजन पंडरिया नगर वार्ड 11 धूलियापाार में किया था. प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान बारमाते ने किया. युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पीड़ित आदिवासी परिवार के सदस्य भी शामिल हुए. थाने का घेराव करने के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ने लगे, जिसपर पुलिस ने उनको समझा बुझाकर रोका. समझाइस के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहीं पर पुतला दहन किया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर लौट गए.

पंडरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन और घेराव (ETV Bharat)

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि पुलिस की नाकामी के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. वहीं पंडरिया तहसीलदार ने बताया कि युवक कांग्रेस के द्वारा जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ही परिवार के तीन लोगों की गुमशुदगी हुई है. जिसमें से 1 नरकंकाल मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर डीएनए टेस्ट कर परिवार को नरकंकाल सुपुर्द किया गया है.

पीड़ित परिवार ने बताया कि पूर्व में मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस मामले में पुलिस अबतक जांच पूरी कर कार्रवाई नहीं कर पाई है. वहीं युवा कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा.

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