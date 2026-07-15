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विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस ने दिया धरना, पुलिस को बीच में आना पड़ा

रुड़की में बिजली विभाग कार्यालय में 15 जुलाई को जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान कांग्रेसियों ने अधीक्षण अभियंता का घेराव भी किया.

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अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 7:20 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में बिजली विभाग कार्यालय उस समय रणक्षेत्र बन गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली व्यवस्था को लेकर कार्यालय पहुंचे. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर, लगातार बिजली कटौती, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव भी किया, जिस कारण महौला काफी तनावपूर्ण हो गया था.

बुधवार 15 जुलाई को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई. वहीं, स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, आखिरकार संबंधित अधिकारी द्वारा माफी मांगने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हुआ.

विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर के लोग लंबे समय से बिजली कटौती, बार-बार ट्रिपिंग, कम वोल्टेज और स्मार्ट मीटर जैसी समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन विभाग इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है. वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी जनता तो क्या जनप्रतिनिधियों तक के फोन तक नहीं उठाते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ रही हैं.

इस दौरान कांग्रेस का कई घंटे तक धरना और प्रदर्शन जारी रहा. हालांकि प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा. वहीं, काफी देर तक चली वार्ता के बाद अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत ने बातचीत की और विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया. अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया.हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

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