भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के विरोध में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, कांग्रेसी बोले-बीजेपी के दावे हुए फेल

अजमेर: प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के कार्यकाल को विफल बताया और बीजेपी के विकास के दावों को फेल बताया. गांधी भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने-प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सांकेतिक धरना है. अगर सरकार नहीं चेती, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.

पूर्व विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने भजनलाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विगत दो वर्षों में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. हर वर्ग बीजेपी सरकार से त्रस्त है. विकास के कार्य ठप पड़े हैं. प्रदेश में शांति, कानून व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने कहा कि धरने और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है. इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं चेती, तो आमजन के हितों के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं के बारे में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली-गली जाकर लोगों को बताएगा.