भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के विरोध में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, कांग्रेसी बोले-बीजेपी के दावे हुए फेल
कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अभी यह सांकेतिक धरना-प्रदर्शन है, सरकार नहीं जागी, तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.
Published : December 11, 2025 at 5:05 PM IST
अजमेर: प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के कार्यकाल को विफल बताया और बीजेपी के विकास के दावों को फेल बताया. गांधी भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने-प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सांकेतिक धरना है. अगर सरकार नहीं चेती, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.
पूर्व विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने भजनलाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विगत दो वर्षों में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. हर वर्ग बीजेपी सरकार से त्रस्त है. विकास के कार्य ठप पड़े हैं. प्रदेश में शांति, कानून व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने कहा कि धरने और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है. इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं चेती, तो आमजन के हितों के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं के बारे में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली-गली जाकर लोगों को बताएगा.
महिला अत्याचार में हुई बढ़ोतरी: धरने-प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट गुट के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. अजमेर दक्षिण से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 वर्ष में भाजपा शासन में बेरोजगारी बढ़ी और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं. कोली ने कहा कि नगर निगम अजमेर ने 35 गुमटियां आज तोड़ी हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है और लोगों को बेरोजगार कर रही है. सत्ता में आने से पहले बीजेपी नारा लगाती थी कि 'नहीं सहेगा राजस्थान', लेकिन सत्ता में आने के 2 साल में ही राजस्थान बदहाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार चेत जाए, आज तो यह केवल सांकेतिक धरना है.