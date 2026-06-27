रेशु गुप्ता मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले- 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करेंगे सीएम आवास का घेराव
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित महिला से मिलने नहीं गया.
Published : June 27, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: जगतपुरा में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती रेशु गुप्ता मामले में अब सियासत भी तेज होने लगी है. कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. इस मामले को लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 24 घंटे में रेशु गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.
रेशु गुप्ता मामले में शनिवार को शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला भी फूंका. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर आरोप लगाए.
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पूर्व मंत्री खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले सुरक्षा कर्मियों ने युवती रेशु गुप्ता का ठेला उलट दिया था, जिससे उस पर गर्म पानी गिर गया, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला नहीं रुका. मुख्यमंत्री अपने काफिले से उतरकर उस युवती को संभाल लेते तो लगता कि वे राजस्थान की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं कि कानून के मुताबिक राजस्थान की हर बेटी उनकी बेटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सड़क पर कोई महिला या युवती घायल हो जाए तो तुरंत अपने काफिले से उतरकर उसको संभालते. प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने पाप किया है, जिसके चलते युवती के प्राइवेट पार्ट भी जल गए हैं. आज तक मुख्यमंत्री और उनका कोई भी अधिकारी पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिला है, उनकी कोई मदद नहीं की है.
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'24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करेंगे घेराव': प्रताप सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार की ओर से रेशु गुप्ता और उसके परिवार को 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि युवती को गर्म पानी से जलाओगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर आर-पार की लड़ाई होगी.
खाचरियावास बोले कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि बेटियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह काम किसी गुंडे ने नहीं किया है, बल्कि मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे सुरक्षाकर्मियों ने किया है और अभी भी सरकार उस युवती की सुध नहीं ले रही है. अगर सड़कों पर टकराव हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी.