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रेशु गुप्ता मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले- 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करेंगे सीएम आवास का घेराव

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जगतपुरा में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती रेशु गुप्ता मामले में अब सियासत भी तेज होने लगी है. कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. इस मामले को लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 24 घंटे में रेशु गुप्ता को न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. रेशु गुप्ता मामले में शनिवार को शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला भी फूंका. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर आरोप लगाए. पढ़ें: युवती के झुलसने के बाद कांस्टेबल लाइन हाजिर, पूर्व सीएम गहलोत ने साधा निशाना पूर्व मंत्री खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाले सुरक्षा कर्मियों ने युवती रेशु गुप्ता का ठेला उलट दिया था, जिससे उस पर गर्म पानी गिर गया, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला नहीं रुका. मुख्यमंत्री अपने काफिले से उतरकर उस युवती को संभाल लेते तो लगता कि वे राजस्थान की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं.