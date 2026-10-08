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एसआईआर में गड़बड़ी: कांग्रेस का जयपुर-बूंदी सहित प्रदेशभर में प्रदर्शन आंदोलन, चुनाव आयुक्त, मोदी व शाह का विरोध

जयपुर में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बूंदी : SIR(विशेष गहन पुनरीक्षण) में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ. जयपुर में शहर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और वामदलों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी पुखराज पाराशर, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, विधायक रफीक खान सहित कई नेता शामिल हुए. करीब डेढ़ घंटे तक मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, कलेक्ट्रेट के आसपास जाम लग गया. बाद में डोटासरा और जूली ने 10 अक्टूबर को दिल्ली कूच का आह्वान किया. डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है. उन्हें घसीटा जा रहा है, वे सिर्फ वोट चोरी की जांच की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस ने अंग्रेजों तक को भगाया है तो मोदी-शाह क्या हैं, जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा. जूली बोले, चुनाव आयुक्त क्या विदेशी हैं, जो नहीं मिल सकते. इसी प्रकार बूंदी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली.