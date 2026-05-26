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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले, 'लोगों की हालत खराब'

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल–डीजल की बढ़ी कीमतों से हर चीज महंगी होती है.

Congress workers staging protest at Collectorate
जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 6:50 PM IST

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जयपुर: वैश्विक संकट के चलते पेट्रोल–डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं. वहीं अब पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मंगलवार शाम को जयपुर कलेक्ट्रेट पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल–डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग.

'देश महंगाई से जूझ रहा है': प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हर चीज महंगी होती है. हिंदुस्तान इस समय महंगाई से जूझ रहा है. लोगों की हालत खराब है. प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार लोगों में डर पैदा कर रही है कि सोना मत खरीदो. लोगों को दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो सोना कहां से खरीदेंगे. लोगों के पास रोजगार नहीं है और केंद्र सरकार सोने पर टैक्स लगा देती है. पैसे वाला तो सोना खरीद लेगा, लेकिन गरीब आदमी सोना कहां से खरीद पाएगा.

खाचरियावास ने सरकार को लिया आड़े हाथों, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पेट्रोल–डीजल पर वैट से रोजाना 100 करोड़ कमा रही सरकार, दाम बढ़ने से हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा इनकम

'सरकार को घुटनों पर टिकाया': प्रताप सिंह ने कहा कि सोमवार को भी पेयजल की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल भवन का घेराव किया था और 2 करोड़ लीटर पानी पहले सप्लाई के लिए बढ़ाया है. सरकार को घुटने पर लेकर आए थे. अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों के घर का घेराव करते और उनके जल कनेक्शन भी काट देते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करें. राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करें. जहां भी लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है.

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