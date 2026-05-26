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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले, 'लोगों की हालत खराब'

जयपुर: वैश्विक संकट के चलते पेट्रोल–डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं. वहीं अब पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मंगलवार शाम को जयपुर कलेक्ट्रेट पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल–डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग.

'देश महंगाई से जूझ रहा है': प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हर चीज महंगी होती है. हिंदुस्तान इस समय महंगाई से जूझ रहा है. लोगों की हालत खराब है. प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार लोगों में डर पैदा कर रही है कि सोना मत खरीदो. लोगों को दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो सोना कहां से खरीदेंगे. लोगों के पास रोजगार नहीं है और केंद्र सरकार सोने पर टैक्स लगा देती है. पैसे वाला तो सोना खरीद लेगा, लेकिन गरीब आदमी सोना कहां से खरीद पाएगा.