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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उबाल, कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

देहरादून: बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ाई गई कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस जनों ने खाद्य पदार्थों पेट्रोल डीजल के दामों में होती बढ़ोतरी के खिलाफ देहरादून के एस्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार की कुनीतियों की मार आम जनता को भुगतनी पड़ रही है. पहले रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए, और फिर डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया गया है. ऊपर से महंगाई की मार से जनता पहले से ही त्रस्त है. प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे पर व्यस्त हैं. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. गैस के बढ़ाये गये दामों से आम जनता पहले से ही परेशान थी, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि करके सरकार ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है.इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है.

महंगाई विरोध कांग्रेस प्रदर्शन (ETV Bharat)

वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र बिष्ट ने कहा इस समय पूरा देश महंगाई से त्रस्त है. उत्तराखंड प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. पिछले दिनों सरकार ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि करके आम आदमी के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया था. बिष्ट ने कहा खाद्य तेल, और अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है. केंद्र और राज्य सरकार ने अपने-अपने स्तर से महंगाई में वृद्धि की है.