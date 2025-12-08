जमीन गाइडलाइन दर को लेकर कांग्रेस का धरना, व्यापारियों के साथ किया प्रदर्शन, भूपेश सरकार के समय की दरें लागू करने की मांग
नई जमीन गाइडलाइन से बढ़ा जन आक्रोश, रायपुर में व्यापारी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 8, 2025 at 7:31 PM IST
रायपुर: राज्य सरकार की नई जमीन गाइडलाइन के विरोध कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है. सोमवार को राजीव गांधी चौक पर व्यापारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. उनका कहना है कि रजिस्ट्री दरों और जमीन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को लेकर सभी वर्ग परेशान हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि भूपेश सरकार के समय की गाइडलाइन ही पूरी तरह लागू हो नहीं तो आंदोलन और तेज होगा.
दूसरे राज्यों का दिया हवाला: प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाइडलाइन में जितनी बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में की गई है, उतनी शायद देश में कहीं और देखने को नहीं मिलती. इस बढ़ोतरी से जमीन संबंधी सभी लेन–देन प्रभावित हो रहे हैं. नई दरों से किसान अपनी जरूरत के समय जमीन नहीं बेच पा रहे हैं और न ही खरीद पा रहे हैं. छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री जो पहले ही बाधित थी, अब नई गाइडलाइन के कारण रजिस्ट्री योग्य जमीन की दरें भी बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों का बोझ कई गुना बढ़ गया है.
जब तक बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जातीं, पूरानी गाइडलाइन लागू नहीं होती हमारा आंदोलन तेज गति से जारी रहेगा, आगे हम सांसद विधायकों के निवास का घेराव करेंगे- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक
व्यापारी वर्ग पर बढ़ता आर्थिक दबाव: व्यापारी संगठनों का कहना है कि नई गाइडलाइन से कारोबार ठप होने की कगार पर है. बढ़ी हुई दरें निर्माण, निवेश और रियल एस्टेट बाजार को सीधे प्रभावित कर रही हैं. कई व्यापारियों ने बताया कि अब खरीदार जमीन खरीदने से पीछे हट रहे हैं, जिससे बाज़ार बिल्कुल सुस्त हो गया है.
धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने रजिस्ट्री दरों में कटौती कर जनता को राहत दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है.