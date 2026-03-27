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एलपीजी किल्लत पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सिगड़ी पर बनाई रोटी, डोटासरा बोले-पांच राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ेगी महंगाई

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज जो देश की स्थिति है. उसे सरकार छुपाना चाहती है.

Congress worker making rotis on a charcoal stove
सिगड़ी पर रोटी बनाती कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 4:49 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच एलपीजी गैस की कीमत में बढ़ोतरी और गैस की किल्लत के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने गैस की किल्लत के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सिगड़ी पर रोटी बनाकर सांकेतिक विरोध दर्ज करवाया.

वहीं, कई कार्यकर्ता पोस्टर-बैनर लेकर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व विधानसभाध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के अलग-अलग विभागों के अध्यक्ष मौजूद रहे. गोविंद डोटासरा ने कहा, 1 अप्रैल से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर शहर–शहर और गांव-गांव जाएगी. उन्होंने कहा, पेट्रोल-डीजल पर छूट का जनता को कोई फायदा नहीं होगा. केवल कंपनियों को लाभ होगा. पांच राज्यों में चुनाव के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी.

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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'केंद्र और राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं': डोटासरा ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार यह मानने को तैयार नहीं हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है. पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लोगों पर बोझ डाल रहें हैं. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम भी की तो डीलर के लिए. इसका जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. सीएम ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई. उसकी भी पर्ची आई होगी. तभी बैठक बुलाई गई है. नरेंद्र मोदी देश में महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार मिटाने और बेरोजगारी खत्म करने, आर्थिक नीति व विदेश नीति मजबूत करने के वादे कर सरकार में आए. लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया.

Jully and Dotasra during the protest
धरने के दौरान जूली और डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

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'लोग परेशान, लेकिन पीएम को फर्क नहीं पड़ता': वे बोले, उज्ज्वला योजना लाए. आज गरीबों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है. आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं. लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी विदेश नीति नजर नहीं आती है. किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखती है. योजनाओं और नीतियों के नाम बदलने का काम किया जा रहा है. पीएम विदेश के दौरों में व्यस्त रहते हैं और बच्चों की तरह मैडल मिलने पर खुश होते हैं. नोटबंदी के समय कहा था 50 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ.

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'उनकी नीति और नियत ठीक नहीं': डोटासरा ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की छवि प्रभावित हुई है. उनकी नियत, नीति और नियति ठीक नहीं है. अब 2047 की बात हो रही है. लेकिन उसका कोई रोडमैप नहीं है. वे बोले, यूपीए की सरकार में रिजर्व स्टॉक के इंतजाम थे. अब जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो इन्हें स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी. सरकार ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था. अब अमेरिका के कहने पर रूस से तेल लिया जा रहा है. सरकार के लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पीएम संसद में हर चुनौती से निपटने की बात कहते हैं.

'धरना-प्रदर्शन में भीड़ जुटाने का आह्वान': डोटासरा ने कहा, भाजपा के लोग सभाओं में झूठ बोलते हैं. यहां तक की लोकसभा-राज्यसभा में भी झूठ बोलते हैं. उन्होंने जिलों में धरने-प्रदर्शन को लेकर जिलाध्यक्षों को हिदायत भी दी और कहा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर 500 की संख्या भी इक्कठी नहीं कर पाए, तो वह सफल धरना प्रदर्शन नहीं है. उन्होंने कहा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए सड़क पर उतरकर काम करे. भाजपा की यह सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है.

'सरकार हालात को छुपाना चाहती है': वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज जो देश की स्थिति है. उसे सरकार छुपाना चाहती है. भाजपा ने राजस्थान में रिफाइनरी का काम अटकाया है. इसका 90 फीसदी काम तो कांग्रेस सरकार में पूरा हो गया था. बचा हुआ काम भी भाजपा सरकार पूरा नहीं कर पाई. सीएम विधानसभा में घोषणा करते हैं कि अगस्त तक उद्घाटन कर देंगे. अब अगला अगस्त आने वाला है. केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए. पेट्रोल-डीजल के दाम भी आम आदमी पर बोझ है. आज इंडस्ट्री में गैस सप्लाई नहीं होने से कई इकाइयां बंद हो गई हैं. लोगों का रोजगार छिन गया है. सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं लेकिन लोग गैस के लिए कतार में खड़े हैं.

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