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बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध-प्रदर्शन, सिलेंडर को माला पहनाकर दी श्रद्धांजलि

कानपुर: देश में लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने अब सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है. रविवार को कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बारादेवी मंदिर के निकट पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर पर माल्यार्पण कर और उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता और पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम नवल कुशवाहा के संयोजन में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार से रसोई गैस के दाम तत्काल प्रभाव से कम करने की मांग की गई. इस मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि जो एलपीजी सिलेंडर कभी हर घर की बुनियादी जरूरत हुआ करता था, वह अब लगातार मूल्यवृद्धि के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुका है. महंगाई की इस मार ने गृहणियों के बजट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.

आंदोलन की चेतावनी

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लीं, तो पार्टी जनहित में अपने इस आंदोलन को और अधिक धार देगी. प्रदर्शन के समापन पर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें रसोई गैस के दाम कम करने के साथ-साथ क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत, बेहतर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, डिवाइडर निर्माण, नए अस्पताल की स्थापना और स्थानीय तालाबों के सुंदरीकरण जैसी कई प्रमुख जनसमस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई है.



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