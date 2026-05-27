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महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बिजली-पानी की समस्या से निजात दिलाने को प्रदर्शन, सीमलवाड़ा में पहनी बल्बों की माला

डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बल्बों की माला पहने कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर/ राजाखेड़ा (धौलपुर) : प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई, पानी-बिजली की समस्या और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में बुधवार को डूंगरपुर, धौलपुर समेत विभिन्न जिलों में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया. डूंगरपुर जिले के विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सीमलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में बल्बों की माला पहनकर अनूठे तरीके से विरोध जताया. बिजली संकट एवं बढ़े बिजली बिलों के खिलाफ आक्रोश जताया. उधर, धौलपुर के राजाखेड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंडर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई गई. डूंगरपुर में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि प्रदेश में आमजन महंगाई और बुनियादी सुविधाओं के संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय मौन साधे बैठी है. पिछले चार-पांच दिनों में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई. इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पेयजल के लिए परेशान हैं. कई गांवों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, जबकि दूसरी ओर घंटों बिजली कटौती से आमजन परेशान है. सीमलवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने बल्बों की माला पहनकर संदेश दिया कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबंधित एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, बिजली-पानी की समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की. चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन करेगी. पढ़ें: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास बोले, 'लोगों की हालत खराब'