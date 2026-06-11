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सड़क पर संग्राम: नयापारा की अधूरी सड़क के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी

कांग्रेस का आरोप है कि नयापारा में सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है. जिसके चलते वार्डवासी धूल, कीचड़ और बदहाल सड़क की समस्या से जूझने को मजबूर हैं.

जगदलपुर: बेहतर कनेक्टिविटी के लिए शहर के नयापारा इलाके में सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है. लेकिन एक महीने से ये सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है. बंद पड़े निर्माण कार्य को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस नेताओं ने सड़क निर्माण में हो रही देरी और आम लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर भाजपा सरकार, स्थानीय विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पर निशाना साधा.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक का निवास है, यदि वहां भी विकास कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रदेश में शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)

बीजेपी नेता किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है. इस बीच प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे स्थानीय भाजपा पार्षद आलोक अवस्थी ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया और सड़क निर्माण में हुई देरी के कारणों की जानकारी उनको दी.

बीजेपी पार्षद ने दिलाया कांग्रेस जिला अध्यक्ष को भरोसा

बीजेपी पार्षद ने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग से समन्वय कर जल्द ही निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा व जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी.

