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केदारघाटी में सियासत गरमाई, दुग्गल बिट्टा निरीक्षण भवन पर बांधा रक्षा सूत्र, लीज पर देने का जोरदार विरोध

निरीक्षण भवनों की लीज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन ( Photo-ETV Bharat )