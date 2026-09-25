ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन छोड़ा
पटना में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. पप्पू यादव ने फांसी की मांग की. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : September 25, 2026 at 4:03 PM IST
पटना: चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना के सड़क पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचना चाह रहे थे. लेकिन, विधानसभा से आगे बढ़ते ही पटना पुलिस ने उन्हें रोका है. वहां वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया.
पप्पू यादव को पुलिस ने रोका
चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर रोकने का काम किया है. प्रदर्शन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे. पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करना चाह रहे थे. तो पुलिस ने वाटर कैनन चला उन्हें भी रोका है.
"ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी किया है. एसआईआर के जरिए गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी समाज के लोगों के अधिकार को छीना है. संविधान की धज्जी उड़ाया है. सब कुछ सामने आ गया है. इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद
देशव्यापी प्रदर्शन और जेल की मांग
आज पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि, ज्ञानेश कुमार को फौरन हटाकर जेल में डालना होगा. सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उन्होंने धोखा किया है. पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और असम की जनता के साथ अन्याय किया है. वोट चोरी किया है. उन्हें सजा जरूर मिलना चाहिए.
क्या है मामला?
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक मीडिया रिपोर्ट से उपजे विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार चुनाव आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार अपनी आपत्ति जताई थी. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वोटरों के पंजीकरण और नाम हटाने-जोड़ने को लेकर फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटाबेस पर सवाल खड़े किए थे.
विपक्ष का चौतरफा हमला
मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहा है. इसके साथ ही विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है. इस याचिका में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर और कथित रूप से बिना सहमति के वोटरों के पंजीकरण में नाम हटाने-जोड़ने के मामले की जांच की मांग की गई है. विपक्ष ने तत्काल प्रभाव से चुनाव आयुक्त से इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है.
ये भी पढ़ें: