रायपुर में EC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग
रायपुर में कांग्रेस ने EC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
रायपुर :छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में SIR और वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है. जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं. राजनीतिक दल निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं. रायपुर के राजीव चौक पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करते रहेगी.
चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि देखिए पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के दो उपायुक्त के द्वारा चुनाव आयोग के अपने खुद के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 14 पत्र लिखने और कार्यवाही नहीं होने की. SIR के अंदर गड़बड़ी की बात उजागर हुई है. यह अपने आप में लोकतंत्र की हत्या का जीता जागता उदाहरण है, जो 12 साल के अंदर में बाहर आया है. मोदी सरकार ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को अपनी बीजेपी संस्था बना दिया है.
ज्ञानेश कुमार अमित शाह के कार्यालय के बाबू थे. उनको चुनाव आयोग का आयुक्त बनाकर बैठाकर उनके माध्यम से 21 राज्यों में सरकार बना लेना,NDA की मिली जुली सरकार बना लेना. पार्टियों को तोड़ देना. विधायकों को तोड़ना. सांसदों को तोड़ना. तमाम प्रकार के आलोकतांत्रिक नीतियों का जिस प्रकार से वो उपयोग कर रहे हैं. षड्यंत्र कर रहे हैं. उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर में 1000 से ज्यादा शहरों के अंदर में लोग आज प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. सबकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं- श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
मेनन ने कहा कि आज दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने युवा जा रहे हैं. ट्रेन से उतारा जा रहा है. रास्ते में रोका जा रहा है. बैरिकेटिंग की जा रही है. ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है. लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करने के लिए आम जनता विपक्षी दलों सबको आगे आना पड़ेगा. लड़ाई लड़नी होगी. उस लड़ाई के तहत यह लड़ाई लड़ी जा रही है.
अटक से लेकर कटक तक सब त्रस्त
पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने कहा कि ये सर्वदलीय INDIA गठबंधन के सारे पार्टी के लोग हैं. आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अटक से लेकर कटक तक हर आदमी ज्ञानेश कुमार की नीति से इतना त्रस्त हो चुका है कि मैं जो चाहूं मेरी मर्जी की तर्ज पर वो निर्णय ले रहे हैं. पूरे देश में 13 करोड़ 75 लाख लोगों का नाम उन्होंने काटा. अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर 90 हजार जिन लोगों का नाम काटा था. चुनाव के बाद उन्हीं लोगों का नाम फिर से जोड़ दिया गया. आपने ही कहा था कि वो रोहिंग्या है. आपने ही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था. कुल मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो एक झूठ के कारण उनको 100 झूठ बोलना पड़ रहा है. उनके दो उप निर्वाचन आयुक्त उन्होंने उनको 14 पत्र लिखा तब भी वो नहीं माने.
प्रमोद दुबे ने कहा कि रावण को इतना घमंड नहीं था जितना ज्ञानेश कुमार को घमंड है. साल 2023 में उनके लिए चारों तरफ से मोदी जी ने सुरक्षा कवच ऐसा बना दिया था कि उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना है. उनके खिलाफ कोई इलीगेशन नहीं लगा सकते. इस देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल जिनके खिलाफ ये नहीं किया जा सकता. लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कानून बनाया. जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है.
हम ज्ञानेश कुमार जी के संदिग्ध निर्णय के कारण हम उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं. प्रदर्शन के बाद हम ज्ञापन देने राज भवन जाएंगे. पिछले 6 दिनों से दिल्ली को चारों तरफ सुरक्षा बलों से घेर दिया गया है जिनको लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है. लोकतंत्र के गला घोटने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं. जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा- प्रमोद दुबे, पूर्व मेयर
कांग्रेसी नेता पंकज शर्मा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सारे सहयोगी दल रायपुर में एकदिवसीय धरने पर बैठे हैं. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं. आज पूरा देश हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है. पूरे देश में आज इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दल आंदोलन पर खड़े हैं.
पीएम मोदी ने किया है वोट चोरी
पंकज शर्मा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश में अघोषित आपातकाल लग गया है. नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार मिलकर वोट चोरी और वोट डकैती का काम कर रहे हैं. दो लोकसभा और जितने भी पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं. उसमें सारे पर हमारा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का काम नरेंद्र मोदी ने किया है. चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है. इसलिए आज हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे."
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