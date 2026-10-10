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रायपुर में EC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में SIR और वोट चोरी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है. जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं. राजनीतिक दल निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं. रायपुर के राजीव चौक पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करते रहेगी.

चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि देखिए पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के दो उपायुक्त के द्वारा चुनाव आयोग के अपने खुद के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 14 पत्र लिखने और कार्यवाही नहीं होने की. SIR के अंदर गड़बड़ी की बात उजागर हुई है. यह अपने आप में लोकतंत्र की हत्या का जीता जागता उदाहरण है, जो 12 साल के अंदर में बाहर आया है. मोदी सरकार ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को अपनी बीजेपी संस्था बना दिया है.

रायपुर में EC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञानेश कुमार अमित शाह के कार्यालय के बाबू थे. उनको चुनाव आयोग का आयुक्त बनाकर बैठाकर उनके माध्यम से 21 राज्यों में सरकार बना लेना,NDA की मिली जुली सरकार बना लेना. पार्टियों को तोड़ देना. विधायकों को तोड़ना. सांसदों को तोड़ना. तमाम प्रकार के आलोकतांत्रिक नीतियों का जिस प्रकार से वो उपयोग कर रहे हैं. षड्यंत्र कर रहे हैं. उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर में 1000 से ज्यादा शहरों के अंदर में लोग आज प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. सबकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं- श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी

मेनन ने कहा कि आज दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने युवा जा रहे हैं. ट्रेन से उतारा जा रहा है. रास्ते में रोका जा रहा है. बैरिकेटिंग की जा रही है. ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है. लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करने के लिए आम जनता विपक्षी दलों सबको आगे आना पड़ेगा. लड़ाई लड़नी होगी. उस लड़ाई के तहत यह लड़ाई लड़ी जा रही है.





अटक से लेकर कटक तक सब त्रस्त

पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने कहा कि ये सर्वदलीय INDIA गठबंधन के सारे पार्टी के लोग हैं. आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अटक से लेकर कटक तक हर आदमी ज्ञानेश कुमार की नीति से इतना त्रस्त हो चुका है कि मैं जो चाहूं मेरी मर्जी की तर्ज पर वो निर्णय ले रहे हैं. पूरे देश में 13 करोड़ 75 लाख लोगों का नाम उन्होंने काटा. अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर 90 हजार जिन लोगों का नाम काटा था. चुनाव के बाद उन्हीं लोगों का नाम फिर से जोड़ दिया गया. आपने ही कहा था कि वो रोहिंग्या है. आपने ही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था. कुल मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो एक झूठ के कारण उनको 100 झूठ बोलना पड़ रहा है. उनके दो उप निर्वाचन आयुक्त उन्होंने उनको 14 पत्र लिखा तब भी वो नहीं माने.

प्रमोद दुबे ने कहा कि रावण को इतना घमंड नहीं था जितना ज्ञानेश कुमार को घमंड है. साल 2023 में उनके लिए चारों तरफ से मोदी जी ने सुरक्षा कवच ऐसा बना दिया था कि उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना है. उनके खिलाफ कोई इलीगेशन नहीं लगा सकते. इस देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल जिनके खिलाफ ये नहीं किया जा सकता. लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कानून बनाया. जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है.