अल्मोड़ा में कांग्रेस का हल्ला बोल, डॉक्टरों के तबादले पर सीएमओ का घेराव, जानिए फिर क्या हुआ

कांग्रेस ने जिला अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों से विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले पर नाराजगी जताई.

hospital
कांग्रेस ने सीएमओ का घेराव किया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 4:55 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 5:25 PM IST

अल्मोड़ा: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर सीएमओ का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जिला अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों से विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले पर नाराजगी जताते हुए इसे आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया.

विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल सहित अनेक सीएचसी सेंटर में पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों को बाहर भेजना मरीजों के साथ अन्याय है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने डॉक्टरों के तबादले के आदेश वापस नहीं लिए, तो अल्मोड़ा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

डॉक्टरों के तबादले पर सीएमओ का घेराव (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने की मांग उठाते रहे हैं. इसके अलावा चौखुटिया में भी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसका भी कांग्रेस समर्थन करती है. उनकी मांग है कि वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मानकों के अनुसार स्थाई रूप से दुरुस्त किया जाए, लेकिन सरकार ने अल्मोड़ा से दो चिकित्सक बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञों का अग्रिम आदेशों तक स्थानांतरण कर दिया.

अल्मोड़ा चिकित्सालय में अत्यधिक मरीजों की भीड़ रहती है. इसके लिए पहले ही और चिकित्सक भेजने की मांग की जा चुकी है. वही दो चिकित्सकों को भेज दिया गया, जिस कारण आज सीएमओ का घेराव किया गया और कहा की जब तक आदेश निरस्त नहीं होंगे हम यहा से नहीं जायेंगे. अब उनके आदेश निरस्त कर दिए गए है.

Almora District Hospital
अल्मोड़ा में कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV Bharat)

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और सरकार को चेताते हुए कहा कि अल्मोड़ा की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए और सभी सुविधाएं यहां दी जाए. इधर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा एनसी तिवारी ने बताया कि पूर्व में जो दो चिकित्सकों को चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र भेजने के आदेश थे, उन्ही जन भावनाओं को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है. चौखुटिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन चल रहा था. वहां पर दो चिकित्सक तैनात किए गए थे. वह देहरादून और हल्द्वानी से आने थे, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंचे, तब तक की व्यवस्था बनाने के लिए किया गया था. अल्मोड़ा से भेजे जाने वाले चिकित्सकों के तबादले के आदेश को निरस्त कर दिया गया है:

चौखुटिया में चल रहा आंदोलन: मिशन स्वास्थ्य अभियान के तहत चौखुटिया सीएचसी के उच्चीकरण की मांग को लेकर वहां लगातार आंदोलन चल रहा है. आंदोलन को शांत करने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल से कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को चौखुटिया भेज दिया है. कांग्रेस ने इस कदम पर तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक क्षेत्र की समस्या हल करने के लिए दूसरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करना जनहित के खिलाफ है.

जमकर हुई नारेबाजी: विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सीएमओ का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और आधुनिक उपकरणों की भारी कमी है, जिसे दूर करने की बजाय सरकार उल्टा यहां से डॉक्टरों का तबादला कर रही है.

Last Updated : October 25, 2025 at 5:25 PM IST

ALMORA DISTRICT HOSPITAL
ALMORA DOCTORS TRANSFER
अल्मोड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन
डॉक्टरों के तबादले अल्मोड़ा
CONGRESS PROTESTS AGAINST CMO

