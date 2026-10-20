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चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका

चंडीगढ़ : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों पर विपक्ष की चिंताओं का संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहा है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि देशभर में इस मुद्दे पर विरोध हो रहा है.

करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित : प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची में बदलाव और फॉर्म-6 से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं. नेताओं ने दावा किया कि करीब 13 करोड़ लोगों के अधिकारों पर असर पड़ा है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए.

विपक्ष की शिकायतों पर जवाब मांगा : कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य दलों ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित शिकायतें उठाईं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए. उनका कहना था कि आयोग को विपक्षी दलों के साथ बैठक कर उनकी शंकाएं सुननी चाहिए थीं और तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए था. कांग्रेस प्रधान एच एस लकी ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार को उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय आयोग का बचाव करने पर जोर नहीं देना चाहिए.

दशहरे का हवाला देकर जताया विरोध : लकी ने कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी संदर्भ में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ में उठाई गई आवाज देशभर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही की मांग को मजबूत करेगी.