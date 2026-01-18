गौमाता और भगवान हनुमान का अपमान, कांग्रेस का बीजेपी पर हल्ला बोल, रायपुर थाने में गूंजा हनुमान चालीसा
Makar Sankranti Controversy गौ माता पर बीजेपी प्रवक्ता के बयान और भगवान हनुमान की चित्र वाली पतंग पर सियासी घमासान बढ़ गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 18, 2026 at 5:30 PM IST
रायपुर: हिंदू आस्था और मर्यादा के प्रतीकों पर हो रहे प्रहार को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया. अहमदाबाद में मकर संक्रांति के दौरान भगवान हनुमान जी के चित्र वाली पतंग उड़ाने पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है. इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता के गौ माता संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर कोतवाली थाने का घेराव किया.
बीजेपी ने आस्था पर पहुंचाई चोट- कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मकर संक्रांति जैसे पवित्र त्योहार के अवसर पर अहमदाबाद में हिंदू धर्म का अपमान किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में हमारे आराध्य वीर हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाई गई. कांग्रेस का कहना है कि पतंग का कटना और पैरों में आना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है, जिसे सनातनी परंपरा कभी स्वीकार नहीं करेगी.
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर आपत्ति
इसके साथ ही, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा गौ माता की प्रजातियों में विभाजन करने के बयान की आलोचना की गई. सुंधाशु त्रिवेदी द्वारा मिथुन प्रजाति के गाय को लेकर दिए गए तर्क पर भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है. कांग्रेस ने इसे भाजपा का छद्म हिंदुत्व करार दिया है.
रायपुर में कांग्रेसियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का तरीका बेहद आध्यात्मिक और अनूठा रहा. कोतवाली थाने के बाहर भारी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे भाजपा नेताओं की 'बुद्धि-शुद्धि' के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वे धर्म का राजनीतिकरण बंद करें. इसी के विरोध में आज राजधानी के गोलबाजार और कोतवाली थाने में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया.
धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुद अपनों के ही बयानों और कृत्यों से कटघरे में खड़ी है. एक तरफ जहां भगवान हनुमान को पतंग बनाकर आसमान में उड़ाया गया, वहीं दूसरी तरफ गौ माता को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने सनातनी समाज को झकझोर कर रख दिया है- श्रीकुमार मेनन, जिला शहर अध्यक्ष, रायपुर कांग्रेस
बीजेपी का असली चेहरा हुआ उजागर- श्रीकुमार मेनन
कांग्रेस नेता श्रीकुमार मेनन ने स्पष्ट किया कि अहमदाबाद की घटना सामान्य नहीं है. जर्मनी के मांसाहारी चांसलर के साथ मिलकर हमारे आराध्य देव की छवि को खेल का हिस्सा बनाना घोर निंदनीय है. सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर हमला बोलते हुए नेताओं ने कहा कि गाय हमारे लिए सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि माता है. प्रजाति के नाम पर मांस को लेकर बयान देना बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करता है.
कांग्रेस नेताओं ने सौंपा ज्ञापन
इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता ओं ने रायपुर पुलिस को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि जब तक आस्था के इन केंद्रों का अपमान करने वालों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा.