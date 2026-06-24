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चैन से सोना है, तो जाग जाओ, बिजली नहीं, लालटेन जलाओ, बढ़ते बिल और कटौती पर कांग्रेस का वार

बढ़ते बिल को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Congress protest at the electricity office
बिजली दफ्तर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:01 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल और अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रायपुर के डीडी नगर और खमतराई जोन स्थित बिजली विभाग कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले पोस्टर चस्पा कर विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस नारे की रही, जिसमें लिखा था "चैन से सोना है, तो जाग जाओ, बिजली नहीं, लालटेन जलाओ, निवेदक- भाजपा. कांग्रेस ने इस नारे के जरिए सरकार पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराने का आरोप लगाया.

नारे के जरिए सरकार पर सीधा हमला

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तरों के बाहर चस्पा किए गए पोस्टरों के माध्यम से भाजपा सरकार को जनता की परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया. "बिजली नहीं, लालटेन जलाओ" जैसे तंज भरे नारे के जरिए कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था लोगों को पुराने दौर की याद दिला रही है, जहां अंधेरे से बचने के लिए लालटेन का सहारा लेना पड़ता था.

बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)
Congress leader Vikas Upadhyay's poster campaign
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का पोस्टर अभियान (ETV BHARAT)

बढ़ते बिजली बिलों से जनता परेशान

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहा है. ऐसे में लगातार बढ़ते बिजली बिल लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है.

Congress leader Vikas Upadhyay
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय (ETV BHARAT)

अघोषित कटौती से जनजीवन प्रभावित

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई इलाकों में बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जा रही है. इससे छात्रों की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियों और घरेलू कामकाज पर असर पड़ रहा है. गर्मी और उमस के बीच बार-बार बिजली गुल होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.

Congress poster campaign
बिजली बिल पर कांग्रेस का पोस्टर अभियान (ETV BHARAT)

जनता की आवाज बनकर संघर्ष जारी रहेगा - विकास उपाध्याय

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का खामियाजा जनता भुगत रही है. उन्होंने कहा कि बढ़ते बिजली बिल और अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी. उनका कहना था कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और सरकार को जवाब देना होगा.

बिजली के मुद्दे पर सियासत तेज

बिजली बिल और कटौती का मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. कांग्रेस इसे जनता से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

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