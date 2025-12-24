अंकिता भंडारी हत्याकांड खुलासे के बाद आक्रोश, सड़कों पर उतरी कांग्रेस, नारेबाजी के साथ फूंके पुतले

ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोशल मीडिया पर एक वीआईपी का नाम उजागर होने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन तेज हो गया.

ANKITA BHANDARI MURDER CASE
अंकिता भंडारी हत्याकांड में 'गट्टू' विवाद से बढ़ा तनाव (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 4:36 PM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी द्वारा सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. कांग्रेस, यूकेडी और समाज से जुड़े लोग सड़कों में उतरने लगे हैं. देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, मसूरी, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है.

उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा जारी किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है, जिसमें उनके द्वारा 'गट्टू' नाम के एक शख्स का नाम लिया है. कथित तौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के तौर पर देखा जा रहा है.

RUDRAPRAYAG
रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला (PHOTO-ETV Bharat)

इस वीडियो के बाद कांग्रेस समेत अन्य सामाजिक संगठन भी अब सड़क पर उतर आए हैं. जिसको लेकर आज महिला कांग्रेस नैनीताल द्वारा हल्द्वानी बुद्ध पार्क में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही सरकार से मांग की गई कि अंकिता के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए.

कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष जया कर्नाटक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही सोशल मीडिया में वीआईपी का नाम ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने और संरक्षण देने का काम कर रही. अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

MUSSOORIE
मसूरी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन (PHOTO-ETV Bharat)

मसूरी में कांग्रेस का प्रदर्शन: पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. झूला घर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के पुतले को आग के हवाले कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान लगातार भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुनसोला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता उपेंद्र थपली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए कि भाजपा क्यों उस नेता का नाम उजागर नहीं कर रही है, जो अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल है.? उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं. लेकिन भाजपा सरकार केवल 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारों तक सीमित रह गई है.

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि भाजपा सरकार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं कराती और आरोपी नेता का नाम सार्वजनिक नहीं करती है, तो पार्टी 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी.

HALDWANI
हल्द्वानी में महिला कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला (PHOTO-ETV Bharat)

रामनगर में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की उठाई मांग: नैनीताल के रामनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. रानीखेत रोड पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को दोहराया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बात करने वाली सरकार में ही महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका उजागर हुई है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है.

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि यह केवल एक लड़की का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है.

रुद्रप्रयाग में कांग्रेस का प्रदर्शन: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोशल मीडिया पर एक वीआईपी का नाम उजागर होने के बाद मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है. इसी को लेकर बुधवार को रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया.

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस ने हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि मामले में शामिल वीआईपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए.

