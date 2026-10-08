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हरियाणा में "वोट चोर, गद्दी छोड़" की गूंज, दादरी से सिरसा तक कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

चरंखी दादरी/नूंह/भिवानी/सिरसा: हरियाणा में कांग्रेस ने कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. इंडिया गठबंधन के आह्वान और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर चरखी दादरी, नूंह, भिवानी और सिरसा सहित पूरे प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पदयात्राएं निकालीं, नारेबाजी की और चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया. कई स्थानों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका गया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर आम लोगों, युवाओं, गरीबों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के वोट प्रभावित किए जा रहे हैं.

दादरी में 51 मीटर काले कपड़े के साथ रोष मार्च: चरखी दादरी में एआईसीसी सदस्य एवं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में 51 मीटर लंबे काले कपड़े के साथ पैदल रोष मार्च निकाला गया. रोज गार्डन से शुरू हुआ कार्यक्रम अंबेडकर चौक तक पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का पुतला फूंका. प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील धानक ने की. कांग्रेस ने इसे "वोट बचाओ–देश बचाओ" अभियान का हिस्सा बताया.

रोजगार, महंगाई और नशे का मुद्दा भी उठा: सुरेश गुप्ता ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और नशे के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "पिछले 10-12 वर्षों में युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए, जिससे युवा मानसिक तनाव, अपराध और नशे जैसी समस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं. कार्यक्रम में पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठा. मामले की जानकारी हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी और पार्टी स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी."

सुरेश गुप्ता ने संस्थागत निष्पक्षता पर उठाए सवाल: प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश गुप्ता ने कहा कि, "लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए." उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून का हवाला देते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि, "इससे चुनाव आयोग की संस्थागत निष्पक्षता प्रभावित हुई है. उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिली कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और एसआईआर समेत चार मांगों को लेकर आंदोलन मजबूत करने का आह्वान किया."

नूंह में पुराने बस अड्डे से अड़बर चौक तक प्रदर्शन: वहीं, नूंह में कांग्रेस ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान के तहत पुराने बस अड्डे से अड़बर चौक तक पैदल मार्च निकाला. प्रदर्शन में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर बतौर अतिथि शामिल हुए. कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहीदा खान, पीसीसी सदस्य महताब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी इब्राहिम इंजीनियर बिसरू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका.

नूंह में पुराने बस अड्डे से अड़बर चौक तक प्रदर्शन (ETV Bharat)

अशोक तंवर ने लगाया गंभीर आरोप: इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि, "पिछले ढाई साल के अंदर एसआईआर प्रक्रिया के बहाने 13 से 14 करोड़ वोट काटे गए हैं. भाजपा समर्थक नहीं माने जाने वाले मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटाए जा रहे हैं. यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने की है. कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं. बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत हर भारतीय को मताधिकार का अधिकार दिया है और जब वोट का अधिकार ही नहीं बचेगा तो देश का सामाजिक ताना-बाना कैसे बचेगा."

भिवानी में भी दिखा उग्र रूप: इधर, भिवानी में कांग्रेस ने क्राउन प्लाजा से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर गरीब, आम आदमी, एससी-बीसी वर्ग और युवाओं के वोट प्रभावित किए जा रहे हैं.

आदित्य सुरजेवाला ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल: इस दौरान कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि, "संविधान हर नागरिक को समान मतदान का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. देशभर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. अगर बड़े लोगों के वोट कटने के बाद उन्हें ठीक करवाने में परेशानी हो रही है, तो गरीब और आम आदमी अपने वोट को कैसे ठीक करवाएगा? मंडियों में बाजरा और धान के उठान को लेकर किसान परेशान हैं. किसान, युवा और छोटे दुकानदार सरकार की नीतियों से परेशान हैं. चुनाव और मताधिकार से जुड़े सवालों के साथ पार्टी जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाएगी."

भिवानी में भी दिखा उग्र रूप (ETV Bharat)

सिरसा में बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन: वहीं, सिरसा में कांग्रेस भवन से शुरू हुए प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नेतृत्व किया. कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद अंबेडकर चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका गया.

सिरसा में बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन (ETV Bharat)

‘वोट चोरी’ लोकतंत्र के लिए खतरा: इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि, "लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. भाजपा ने देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और हरियाणा में भी लाखों वोटों की कथित चोरी करवाई गई है. वोट के अधिकार के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. संविधान तथा मताधिकार की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए."

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